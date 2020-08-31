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Rusya toplu aşılama için tarihi açıkladı

31 Ağustos 2020
Rusya toplu aşılama

Rusya tarafından geliştirilen aşının kullanımı kasım veya aralık ayı içerisinde başlıyor. Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko, yüksek rikli grupların toplu aşılanmaları için sürecin netleşmeye başladığını söyledi.


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