Rusya toplu aşılama için tarihi açıkladı

Rusya taraf\u0131ndan geli\u015ftirilen a\u015f\u0131n\u0131n kullan\u0131m\u0131 kas\u0131m veya aral\u0131k ay\u0131 i\u00e7erisinde ba\u015fl\u0131yor. Rusya Sa\u011fl\u0131k Bakan\u0131 Mikhail Murashko, y\u00fcksek rikli gruplar\u0131n toplu a\u015f\u0131lanmalar\u0131 i\u00e7in s\u00fcrecin netle\u015fmeye ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\nD\u00fcnya genelinde COV\u0130D-19 a\u015f\u0131s\u0131n\u0131 geli\u015ftiren ilk \u00fclke olan ve bunun i\u00e7in resmi ba\u015fvurular\u0131 yapan Rusya, a\u015f\u0131n\u0131n kullan\u0131m\u0131na bu y\u0131l ba\u015fl\u0131yor. Rusya Sa\u011fl\u0131k Bakan\u0131 Mikhail Murashko, \u00fclke i\u00e7indeki riskli gruplar i\u00e7in toplu a\u015f\u0131laman\u0131n Kas\u0131m veya Aral\u0131k ay\u0131 i\u00e7erisinde ba\u015flayaca\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.\r\n\r\n\r\n\r\nRuslar\u0131n geli\u015ftirdi\u011fi a\u015f\u0131, insan adenovir\u00fcs\u00fcn\u00fcn iki serotipinden olu\u015fuyor. Her iki serotip de yeni coronavir\u00fcs\u00fcn S-antijenlerini i\u00e7eriyor. Antijenler h\u00fccrelere girip ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k yan\u0131t\u0131 \u00fcretiyor. A\u015f\u0131 iki dozda uygulan\u0131yor.\r\n\r\nRuslar, a\u015f\u0131n\u0131n iki y\u0131la kadar koruma sa\u011flayaca\u011f\u0131n\u0131 iddia ediyor. Ancak bu konuda sa\u011flam bilimsel kan\u0131tlar ortaya konulmad\u0131. Risk gruplar\u0131 \u00fczerindeki etkinli\u011fi de bilinmiyor.