Ara Seçim için ad çekme yapıldı

25 Haziran Pazar günü yapılacak Milletvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimleri için ad çekme işlemi yapıldı.

Anayasa Mahkemesi Salonu’nda yapılan ad çekmede Milletvekilliği Ara Seçiminde, siyasal partilerin ve bağımsız adayların oy pusulasında yazılış sırası ile Bayrak Radyo ve Televizyonu’nda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın sırası belirlendi.

Partilere göre sıralama şöyle:

“Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) adayı Tacan Reynar-1; Ulusal Birlik Partisi (UBP) adayı Ali Başman-2; Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) adayı Sami Özuslu-3; Yeniden Doğuş Partisi (YDP) adayı Figen Yaman Lesinger-4; Demokrat Parti (DP) adayı Serhan Aktunç-5; Bağımsızlık Yolu adayı Umut Ersoy-6.”

Bağımsız adaylara göre sıralama şöyle:

“Çetin Sadeli-1; Abdullah Korkmazhan-2; Alper Özsalınç-3; Talip Sancar-4; Meriç Erülkü-5; Mert Taşkın-6; Nazım Özsever-7.”

Lefkoşa Yenicami mahallesi muhtarlık seçiminde de aday sırlaması şöyle:

“Mehmet Çamı-1; Adnan Getirmez-2; Selim Özdemir-3; Mehmet Yumuşak-4.”