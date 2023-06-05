Taçoy: Orta vadeli kalkınma planı Bakanlar Kurulu’ndan geçti

Cumhuriyet Meclisi’nde güncel konuşmalar yapılıyor.

CTP Gazimağusa milletvekili Teberrüken Uluçay, ekonomi üzerine konuştu.

Uluçay, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki seçimin sonuçlandığını, kabinenin hafta sonu açıklandığını, Mehmet Şimşek’in kabinede görev almasının ekonomiyi olumlu yönde etkileme kapasitesi taşıdığını söyledi.

Uluçay, enflasyonun, kurun ve faiz sarmalının Türkiye Cumhuriyeti’nin son dönemde izlediği ekonomi politikasının bundan sonraki süreçte neredeyse tersi bir uygulamayla karşı karşı kalınabileceğini gösterdiğini belirtti.

Teberrüken Uluçay, Türkiye Cumhuriyeti’nin bir çıkış yolu bulacağını, Mehmet Şimşek’in enflasyonu düşürmek için yapısal reform, maliye politikası ile Merkez Bankası’nın çalışmalarına yardımcı olma hedeflerine dikkat çektiği açıklamasına işaret etti.

Uluçay, “Biz KKTC olarak ne yapacağız? Ekonominin seyri, kısa ve orta vadede ortaya koyacağımız hedeflere ulaşmada bize zemin hazırlayacak olan bu sorudur” dedi.

Teberrüken Uluçay, yeni dönemin, Türkiye ile imzalanan ekonomik protokollerin ülkenin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde düzenlenmesi, Türkiye ile ilişkilerin doğru zemine taşınması ve dış politikada da fırsat oluşturabileceğini söyledi.

Uluçay, “Öngörülebilirlik ve rasyonel zemin hepimiz için önemlidir ”dedi.

-Taçoy

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki yeni kabineyi kutladı, Mehmet Şimşek’in akılcı ve rasyonel açıklamalarda bulunduğunu kaydetti, bu açıklamaların Türkiye Cumhuriyeti’nin iç dinamiğini ve ekonomisini düzeltmek için önemli olduğunu söyledi.

Şeffaflığın güvenirlik ve yatırım için önemli olduğunu kaydeden Taçoy, seçim döneminde bazı ülkelerin Türkiye’de ekonomik olarak kaotik bir durum yaratmaya çalıştığını belirterek, “Bunun etkisini burada fazlasıyla yaşadık. Türkiye Cumhuriyeti’nde alınan bir kararın ya da uygulanan bir işin, KKTC’ye ne kadar yansıdığını hep birlikte yaşadık” dedi.

İşsizliğin artmaması konusunun hükümetin en çok önemsediği konu olduğunu belirten Taçoy, “Kısıtlı dönemde çalışan sayımızı artırarak yolumuza devam ettik” şeklinde konuştu.

Ekonominin daraldığı durumlarda hükümetlerin ne yapması gerektiğini sorguladıklarını, yatırımların durmaması, hizmetlerin devamı için çalıştıklarını kaydeden Bakan Taçoy, şeffaf şekilde bunun kamuoyuyla paylaşıldığını dile getirdi.

Bakan Hasan Taçoy, üçüncü çeyrekte enflasyonun düşmeye başlayacağı, ikinci çeyrekte de bunun reele doğru gideceğini; 2024’te gerçekçi para politikalarıyla hem burada hem de Türkiye’de işlerin hallolabileceğini gözlemlediklerini söyledi.

Hayat pahalılığı konusunda da konuşan Taçoy, “Reel neyse onu uygulamamız gerek ki ödemeler dengesi bozulmasın… 6’ncı ayın sonunda gerçekleşecek hayat pahalılığının bileşik olarak hesaplanması değil bundan sonra bizim tartışmamız gereken aylık hayat pahalılığını toplama olabilir. Sayın Şimşek’in alacağı kararlara gerektiğinde paralel kararlar alınmazsa zora da düşebiliriz” dedi.

Genel Kurul’da soruları da yanıtlayan Taçoy, orta vadeli kalkınma planının geçen hafta Bakanlar Kurulu’ndan geçtiğini, Resmi Gazeteden bunun takip edilebileceğini söyledi.