Seçim ve Halk Oylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi, Cumhuriyet Meclisi’nde oy birliğiyle kabul edildi.

Oy pusulasının formunda değişiklik de öngören düzenlemeye göre, siyasi partilerin adayları ile bağımsız adaylar oy pusulasında eşit alana sahip olacak. Pusula ikiye bölünecek, üstte siyasi partilerin adayları, altta ise bağımsız adaylar yer alacak.

Seçmen oyunu vermek istediği siyasi partinin adının ve ambleminin veya bağımsız adayın isim ve soy isminin altında ve/veya üstünde bulunan kare içine “evet” yazılı mührü basarak oyunu kullanacak.

Hangi partiye veya adaya basıldığı belirgin olan mühür geçerli sayılacak. Mühür, başka bir siyasi partinin veya adayın alanına geçmezse, karenin kenar çizgilerinden taşsa da geçerli sayılacak.

Parti ambleminin veya adayın isminin üzerine veya söz konusu alan içinde herhangi bir yere basılan mühür de geçerli olacak.

-Seçim ve Halk Oylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi oy birliğiyle kabul edildi

Genel Kurulda, güncel konuşmalara ek sunuşlar nedeniyle ara verildi.

Buna göre, Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu’nun, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu ve CTP Milletvekili Ürün Solyalı’nın komiteye sunduğu Seçim ve Halk Oylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin bugünkü meclis gündemine alınmasıyla ilgili kararı okundu. Karar, oy birliğiyle kabul edildi.

Hukuk,Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nde ivedilikle görüşülen Seçim ve Halk Oylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin üçüncü görüşmesinin yapılması da Genel Kurul’da oylandı. Tezkere oy birliğiyle kabul edildi.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin öneriye ilişkin raporunu komite Başkanı Yasemi Öztürk okudu.

-Solyalı

CTP milletvekili Ürün Solyalı, Genel Kurulda söz alarak, 25 Haziran’da tek milletvekili için bir seçim yapılacağını söyleyerek, 1976’de yapılan Seçim ve Halk Oylaması Yasası kapsamında bağımsız adaylara oy pusulasında sağlanan alanın rahatlıkla okunamadığını belirtti.

Yüksek Seçim Kurulu ile de istişare edildiğini kaydeden Solyalı, daha adil bir yarış için oy pusulasının formunun değiştirildiğini kaydetti.

Ürün Solyalı, pusulanın ikiye bölüneceğini; üstte siyasi partilerin, altta da bağımsızlar adayların olacağını ve herkese eşit alan verileceğini aktardı.

Solaylı, önerinin komitede oy birliğiyle kabul edildiğini de söyledi.