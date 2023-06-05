Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliğine Yağmuroğlu seçildi

Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliğine, Emre Yağmuroğlu seçildi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyeliği seçimi yapıldı.

Milletvekilleri, adaylar Hasan Akyiğit, Ümit Soyer ve Emre Yağmuroğlu için oy kullandı.

İlk tur oylamada, 45 oy kullanıldı, Emre Yağmuroğlu 22, Hasan Akyiğit 18, Ümit Soyer de 4 oy aldı. Kimse seçilecek sayıya ulaşamadığından seçim tekrarlandı. İkinci turda, ise 45 milletvekilinin 23’ünün oyunu alan Emre Yağmuroğlu üyeliğe seçildi. Akyiğit 21, Soyer ise 1 oy aldı.