Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliğine Yağmuroğlu seçildi - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Haziran 5, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliğine Yağmuroğlu seçildi

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
posted on
Meclis yasa oylama

Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliğine, Emre Yağmuroğlu seçildi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyeliği seçimi yapıldı.


Milletvekilleri, adaylar Hasan Akyiğit, Ümit Soyer ve Emre Yağmuroğlu için oy kullandı.  

İlk tur oylamada, 45 oy kullanıldı, Emre Yağmuroğlu 22, Hasan Akyiğit 18,  Ümit Soyer de 4 oy aldı. Kimse seçilecek sayıya ulaşamadığından seçim tekrarlandı. İkinci turda, ise 45 milletvekilinin 23’ünün oyunu alan Emre Yağmuroğlu üyeliğe seçildi. Akyiğit 21, Soyer ise 1 oy aldı.

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:Emre YağmuroğluMeclis
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar