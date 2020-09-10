Akbaş: Kliniğe personel giriş yeri olarak pencere gösterilmiştir

Girne Dr. Akçiçek Hastanesi hemşirelerinden Kenan Akbaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi içerisinde pandemi servisi olarak kullanılan bölümün sağlıksız ve içler acısı durmunu gözler önüne serdi.

HAVADİS ÖZEL HABER

İşte o paylaşım:

Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi içerisinde kullanılmayan bölüm bir süre önce tadilat yapılarak Pandemi sürecinde hasta yatırılması için boş olarak bekletilmekteydi.

Pozitif vakalar artınca dün gece itibariyle hazırlanan bu yere pozitif vakalarımız yatırılmaya başlandı.

Gelin görün ki Bakanlık tarafından dün basına modern bir yer olduğu iddiası ile görüntüleri servis edilen kliniğe personel giriş yeri olarak pencere gösterilmişdir.

Evet yanlış okumadınız “Giriş yeri Pencere”. Hemşirelerin temiz bir şekilde olması gereken alan dahi düşünülmemiş, ihtiyaçlarını giderecekleri wc-lavabo yapılmamıştır.

Pandemi servisinde olması gereken temiz – kirli alan uygulamasını yapacak koşul malesef yoktur.

Yani kısaca yine Bakanlık yaptık oldu mantığıyla hareket etmekte hemşire ve hasta güvenliğini tehlikeye atmakta.

En kısa sürede bu koşulları değiştirmezler ise servisdeki üye hemşirelerimizin bu yerde görev yapmayacaklarının bilinmesini isterim.