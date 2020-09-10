KTAMS greve devam kararı aldı

Rotasyon çalışma sistemi için bugün uyarı grev yapan KTAMS, hükümetten yanıt alamayınca yarın da grev kararı aldığını açıkladı.

Ülkemizdeki bulaşın daha fazla yayılmaması adına kamu ve özel sektör çalışanları için sosyal mesafe kurallarını dikkate alarak rotasyon usulü ile çalışma sisteminin uygulanması talebimize, UBP-HP Hükümeti’nden resmi bir yanıt gelmemesi üzerine Sendikamız KTAMS, yarın (11.09.20) 08:00 – 14:30 saatleri arasında Sağlık hizmetleri dışındaki tüm işyerlerinde greve devam edecektir. Kamuoyuna duyurulur.