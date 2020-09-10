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2 aylık destek ödemeleri yatırılıyor

10 Eylül 2020
destek ödemeleri

İşyerlerine Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim ayları dönemi için verilecek olan toplam 8000 TL destek ödemelerinin Temmuz ve Ağustos kısmı yarın ödeniyor.
Haziran ayında açıklanan ikinci Ekonomik Pakette yer alan işletmelerin devamı ve istihdamın sürekliliği amacıyla hazırlanan kendi dahil en az 1 en fazla 5 kişi istihdam eden işyerlerine Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim ayları dönemi için verilecek olan toplam 8000 TL destek ödemeleri yarın başlıyor.
Covid- 19 virüsünün neden olduğu süreç ülkemizi birçok açıdan etkilemiş ve alınan sağlık tedbirleri kapsamında işlemlerin birçoğu bir süreliğine Bakanlar Kurulu kararı ile kapanmış ve sonrasında birçok işyeri yeniden açılma sürecinde ekonomik sorunlar yaşamak zorunda kalmıştı.
İşletmelerin yeniden toparlanma süreci içinde olduğu bugünlerde reel sektörü biraz olsun rahatlatmak için hazırlanan bu ekonomik destek paketi 4 ay boyunca sürecek olup; yarın yapılacak olan ödemeler Temmuz, Ağustos aylarını kapsayacak ve toplam 4000 TL’sı olacaktır.


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