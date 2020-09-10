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Pilli: Toplam 1210 test yapıldı, 22 pozitif vakaya rastlandı, 15 kişi taburcu edildi

10 Eylül 2020
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KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1210 olduğunu, 22 pozitif vakaya  rastlandığını, 15 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 16 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 5 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

10 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1210

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 22

Ülke dışından gelen vakalar – 1

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -16

Yerel vakalar -5

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-15

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 135.689

Toplam Vaka Sayısı- 516

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 311

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 201

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 82

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 119

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok


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