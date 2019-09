ABD ve Taliban, Afganistan’da barış görüşmelerinin başlamasını sağlayacak bir anlaşmanın eşiğinde

Amerika Birleşik Devletleri ve Taliban’ın müzakerecilerinin, Afganistan’da çatışmalarının azaltılması ve barış görüşmelerinin başlamasına olanak sağlayacak bir anlaşmanın eşiğinde olduğu bildirildi.

ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Katar’da Taliban yetkilileriyle yaptığı 9. tur görüşmelerinin ardından pazar günü Kabil’i giderek istişarelerde bulunacağını bildirdi.

Halilzad, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Şiddeti düşürecek ve Afganların müzakere etmek için bir araya gelip kalıcı ve onurlu bir barış ile ABD’yi tehdit etmeyecek egemen ve birleşmiş bir Afganistan’ı görüşmelerini olanak sağlayacak anlaşmanın eşiğindeyiz.” ifadesini kullandı.

We are at the threshold of an agreement that will reduce violence and open the door for Afghans to sit together to negotiate an honorable & sustainable peace and a unified, sovereign Afghanistan that does not threaten the United States, its allies, or any other country.

