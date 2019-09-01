ABD ve Taliban, Afganistan’da barış görüşmelerinin başlamasını sağlayacak bir anlaşmanın eşiğinde

Amerika Birleşik Devletleri ve Taliban’ın müzakerecilerinin, Afganistan’da çatışmalarının azaltılması ve barış görüşmelerinin başlamasına olanak sağlayacak bir anlaşmanın eşiğinde olduğu bildirildi.

ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Katar’da Taliban yetkilileriyle yaptığı 9. tur görüşmelerinin ardından pazar günü Kabil’i giderek istişarelerde bulunacağını bildirdi.

Halilzad, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Şiddeti düşürecek ve Afganların müzakere etmek için bir araya gelip kalıcı ve onurlu bir barış ile ABD’yi tehdit etmeyecek egemen ve birleşmiş bir Afganistan’ı görüşmelerini olanak sağlayacak anlaşmanın eşiğindeyiz.” ifadesini kullandı.

We are at the threshold of an agreement that will reduce violence and open the door for Afghans to sit together to negotiate an honorable & sustainable peace and a unified, sovereign Afghanistan that does not threaten the United States, its allies, or any other country. — U.S. Special Representative Zalmay Khalilzad (@US4AfghanPeace) August 31, 2019

ABD, Taliban’ın Afgan hükümetiyle anlaşması ve şiddete son vereceğini garanti etmesi halinde, bu ülkede sayıları 14 bine ulaşan askerini kademeli olarak çekmeyi planlıyor.

Ön anlaşmanın sağlanması halinde Taliban ve Afgan hükümeti yetkililerinin, Norveç’in başkenti Oslo’da görüşmeleri öngörülüyor.

Taliban’ın Kunduz’a saldırısı

ABD ile barış görüşmeleri yapan Taliban’ın, Afganistan’ın Kunduz kentine cumartesi günü başlattığı geniş çaplı saldırı püskürtüldü.

Saldırının ardından Kunduz’a giden Savunma Bakanı Esadullah Halid, çatışmalarda 9 güvenlik görevlisi ve 36 militanın öldüğünü duyurdu. Kunduz Devlet Hastanesinden yapılan açıklamada da çatışmalarda 70 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Taliban’dan yapılan açıklama ise saldırı sonucu Kunduz merkezinin birçok bölgesinin kontrolünü sağladıkları iddia edildi. Taliban militanları, 4 sene önce de Kunduz merkezine düzenlediği saldırı sonucu kent merkezinin kontrolünü kısa süreliğine ele geçirmişti.