Yalın: Tek pişmanlığım o teklifi reddetmekti

Hazal Emre ile yaklaşık dört yıldır beraber olan Yalın, “hayatımın en uzun ilişkisi. Sanırım hayatımın en başarılı dönemindeyim. Bunun yaşla da ilgili olduğunu düşünüyorum.” dedi.

“NASIL YAPTIĞIMA İNANAMIYORUM”

Hayattan beklentilerinin ve hayallerinin değiştiğini belirten Yalın, “şimdi üretken, organik, doğayla iç içe ve huzurlu bir dönemdeyim. En büyük hayalim bir çiftlik evi yapıp orada vakit geçirmek. Mesela 24 yaşımdan 30 yaşıma kadar sigara içtim, şimdi nasıl yaptığıma inanamıyorum. Artık sabahları bile daha başka türlü kalkıyorum.” diye konuştu.

“BABA OLMAK İSTİYORUM”

Hürriyet’e konuşan 36 yaşındaki sanatçı, şöyle devam etti: “Evlenmek bir yana, baba olmak istiyorum. Bir insanın hayat görevlerinden birinin bu hayata iyi bir ruh kazandırmak olduğunu düşünüyorum.”

“TEK PİŞMANLIĞIM O TEKLİFİ REDDETMEKTİ”

Tek pişmanlığım 2009 yılında Amerika’da Shaggy ile ‘Değmez’ şarkısını yaptığımız zaman prodüktörümüzün teklifini reddetmekti. “Sen buraya taşın, burada yaşa, sana albüm yapalım ve kariyerini buraya taşıyalım” dedi. Turnemi düşünerek Türkiye’ye döndüm. Başarılı ya da başarısız, en azından denemek isterdim.