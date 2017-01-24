24 Ocak 2017

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Ekonomi

Tarım Sigorta Fonu’nun borçlandırılması reddedildi

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Tarım Sigorta Fonu’nun borçlandırılması reddedildi
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Tarım Sigorta Fonu’nun borçlandırılarak 18 milyon TL kuraklık ödemesi yapılması yönündeki öneri reddedildi.

Dün toplanan Tarım Sigorta Fonu Yönetim Kurulu borçlandırma önerisini değerlendirdi.
9 üyeli Yönetim Kurulu toplantısına 4 üye katılmadı katılan üyelerin tamamı ise borçlanma önerisine olumsuz oy verdi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı geçtiğimiz hafta kuraklık ödemeleri için Tarım Sigorta Fonu’ndan kaynak sağlanmasını önermiş, Öneri, yüklü bir borçlanmanın Tarım Sigorta Fonu’nu iflasa sürükleyeceği gerekçesi ile Üretici Örgütleri tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

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Havadis Gazetesi

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