Survivor’da elenen isim belli oldu

Survivor’da kim elendi? Herkesin merakla beklediği sorunun yanıtı dün akşam belli oldu. Erdi, Berna, Bulut ve Gökhan’ın elenme potasında olduğu Survivor 2017’de en az oyu alan isim Bulut Özdemiroğlu oldu. Bulut’un veda konuşması takımdakileri duygulandırdı.

Survivor 2017’de elenen isim dün akşam belli oldu. Gönüllüler takımından veda eden ismin açıklanmasının ardından Acun Ilıcalı ceza oyunları ve birleşme partisiyle ilgili sürprizleri açıkladı.

SURVİVOR’DA KİM ELENDİ?

Survivor’da bu hafta Erdi, Berna, Bulut ve Gökhan’ın elenme adayı olduğu konseyde en az oyu alarak Survivor macerasına veda eden isim Bulut oldu. Bulut’un son sözleri takım arkadaşlarını duygulandırdı.

BULUT’UN SON SÖZLERİ…

Çok uzun bir süreçten sonra ben buraya geldim. Gerçekten şunu söylememm gerekiyor. Burası çok zor. Çok keyifli. Bir o kadar Gökhan’ın da dediği gibi insanın kendisini tanımaya fırsat veren bir yer. Kendini dinleyecek o kadar vaktin var ki. Elini kolunu burada farklı kullanabildiğini öğreniyorsun. Ben survivor olmak istedim. Bunu bir şekilde başardım. Burayı yaşadım. Elimden gelen her şeyi yaptım. Zamanım buraya kadarmış. En azından hedefimi gerçekleştirdim. Ama Survivor zor. Göründüğü kadar kolay değil. Ama herkes burayı yaşamalı.

YARIŞMACILARA BİRLEŞME SÜRPRİZİ

Acun Ilıcalı, birleşme partisi ve sonrasındaki ödüllerde çıtanın hayli yükseleceğini ve yarışmacılarındaha önce Survivor’da yer almayan ödüllere kavuşacaklarını söyledi.

CEZA OYUNLARI DEVAM EDECEK

Ceza oyunları devam edecek: ‘Kaybedenin Allah yardımcısı olsun!’ Acun Ilıcalı kötü haber olarak ceza oyunlarının oynanmaya devam edeceğini söyledi. Takımlar yeni bölümde ceza oyunu oynayacak.

HAFTANIN BİRİNCİLERİ KİM OLDU?

Erkeklerde bu haftanın birincisi 40 puanla Ogeday oldu. İkinci isim 38 puanla İlhan Mansız oldu. Kızlardan birinci olan isim 32 puanla Pınar oldu. İkinci isim ise 29 puanla Elif oldu.

BULUT ÖZDEMİROĞLU KİMDİR?

Bulut Özdemiroğlu 28 yaşındadır ve Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Hasan Özdemiroğlu’nun oğludur. Bloggerlık ve kreatif içerik üreticiliği yapan Özdemiroğlu, Beykent Üniversitesi Grafik Dizayn bölümünden mezun olan Özdemiroğlu, uzun yıllar Sakaryaspor ve Fenerbahçe alt yapılarında futbol oynadı. Üniversite yıllarında basketbol ile ilgilenen Bulut Özdemiroğlu, son yıllarda crossfit sporuyla da uğraşıyor.