Senegal ordusu Gambiya’ya girdi

Senegal ordu birliklerinin, Gambiya’da devlet başkanlığının Adama Barrow’a geçişinin sağlanması için askeri müdahale başlattığı bildirildi. Ordu birliklerine Gambiya ordusu tarafından müdahale edilmediği bildirilirken, yerel kaynaklar Genelkurmay Başkanı Badjie’nin de yeni Devlet Başkanı Barrow’un göreve gelmesini kutlayan kalabalığa eşlik ettiğini öne sürdü

Senegal ordu sözcüsünden yapılan açıklamaya göre, Senegal’in de yer aldığı Batı Afrika Ekonomik Topluluğu Ülkeleri’ne (ECOWAS) ait ordu birliklerinin Gambiya topraklarına girdiğini belirtti. Askeri hareketliliğin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK), Gambiya’da devlet başkanlığının Adama Barrow’a geçişinin sağlanması için askeri müdahale hazırlığı yapan ECOWAS destek kararından sonra başladığı kaydedildi.

Adının açıklamasını istemeyen bir ECOWAS yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ordu birliklerinin Senegal sınırını geçerek Gambiya’daki Farafenni kentine sorunsuz bir şekilde girdiğini açıklamıştı. Gambiya ordusunun ECOWAS ordu birliklerine herhangi bir direnç göstermediğini kaydeden yetkili, “Farafenni’deki yerel güvenlik güçlerinin beyaz bayraklar sallayarak ECOWAS ordu birliklerinin sorunsuzca geçişine izin verdiler.” ifadelerini kullandı.

“YAKINDA YENİ HÜKÜMETİ KURACAĞIM”

Gambiya’nın yeni Devlet Başkanı Adama Barrow da bulunduğu Senegal’den ülkesine dönerek yeni hükümeti kuracağını açıkladı. Barrow, Gambiya’nın Dakar Büyükelçiliğinde düzenlenen başkanlık yemin töreninde yaptığı açıklamada, devlet başkanlığı görevini devretmeyi reddeden Yahya Jammeh’i sözünü tutmaya davet ederek “Yakında yeni hükümeti kuracağım. Ardından Gambiya’ya dönüp ülkemin kalkınması için çalışmalara başlayacağım.” ifadelerini kullandı.

Senegal Başbakanı Muhammed Bun Abdullah Dionne, BM Genel Sekreteri Batı Afrika Özel Temsilcisi Muhammed İbn Chambas ve çok sayıda ülke temsilcisinin katıldığı törende Barrow, Gambiya’daki güvenlik güçlerini “dürüst” olmaya çağırdı.

Öte yandan Gambiya Genelkurmay Başkanı Ousman Badjie’nin de yeni Devlet Başkanı Adama Barrow’un iktidara gelişini kutladığı iddia edildi. Yerel kaynaklar, Badjie’nin, başkent Banjul’da Barrow’un iktidara gelmesini kutlayanlara eşlik ettiğini aktardı.

NE OLMUŞTU?

Aralık ayında düzenlenen devlet başkanı seçiminin ardından ilk etapta yenilgisini kabul eden Jammeh, daha sonra Gambiya Yüksek Mahkemesine itiraz kararı almış ve kendisine yönelik iktidarı bırakma çağrılarını reddetmişti.

Görevi Barrow’a dün devretmesi gereken Jammeh, bunu reddederek üllkede 90 günlük olağanüstü hal (OHAL) ilan etmiş ve OHAL’in anayasal bir krizi ve iktidar boşluğunu önleyeceğini savunmuştu.