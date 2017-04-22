Nefes kesen maç Yakın Doğu’nun: 92-82

Basketbol Büyük Erkekler Ligi final serisi ikinci maçında Yakın Doğu Üniversitesi, Koopspor’u 92-82 yenerek seride durumu 1-1’e getirdi

SERİ 1-1 OLDU:

Yakın Doğu Üniversitesi finalin ikinci ayağını 92-82 kazanarak durumu 1-1’e getirdi. Serinin üçüncü maçı 25 Nisan Salı akşamı Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak

Yer: NEU RA 25 Spor Salonu

Hakemler: Ahmet Maslakçı **, Hatice Ersözlü **

YDÜ: Mandic *** (14), Kambala *** (28), Halil *** (18), İhsan ** (7), Kemal ** (1), Sercem ** (4), Fehmi **, Arda *** (10), Vedat *, Derek Wiliams ** (12)

Koopspor: Kercem *** (11), Miroslav *, Doğukan *** (26), Burhan *, Andım ** (2), Johnson *** (10), Clieff *** (24), Tayfun ** (9)

1.periyot: 21-18

İlk yarı: 48-39

3.periyot: 66-63

Basketbol Büyük Erkekler Ligi final serisi ikinci maçında Yakın Doğu Üniversitesi, Koopspor’u 92-82 yenerek seride durumu 1-1’e getirdi.

NEU RA 25 Spor Salonu’nda büyük bir kalabalığın izlediği maça iyi başlayan taraf Yakın Doğu oldu ve 5.dakikayı 16-8 önde geçti. Üstün oyununu devam ettiren YDÜ ilk periyotu 21-18 önde bitirdi.

İkinci periyota da iyi başlayan YDÜ, Halil ve Kambala ikilisinin basketleri ile farkı çift hanelere çıkarsa da devre 48-39 bordo mavililerin lehine tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına etkili başlayan taraf yine YDÜ olurken 27.dakika 61-51 tamamlandı. Oyunun bundan sonrasında kontrolü ele alan Koopspor farkı eritmeye başladı ve 29.dakikada durumu 64-61’e taşıdı. Üçüncü periyot 66-63 YDÜ lehine tamamlandı.

Son bölüme etkili giren Koopspor 33.dakikada durumu 71-71 yaptı. Kırmızı lacivertliler 34.dakikada ise Kercem’in üç sayılık basketi ile maçta ilk kez 74-72 öne geçmeyi başardı.

Son anları büyük çekişmeye sahne olan maçta YDÜ tekrar kontrolü ele alarak farkı açtı ve maçı 92-82 kazandı ve üç maç kazanım esansına göre oynanan seride durumu 1-1 yaptı.

Final serisinin üçüncü karşılaşması 25 Nisan Salı akşamı Koopspor’un sahası Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak.