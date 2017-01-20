Mont Pelerin Süreci Erken Tamamlandı

Kıbrıs Konferansı çerçevesinde Mont Pelerin’de teknokratlar düzeyinde gerçekleştirilen görüşmeler planlanandan bir gün önce tamamlandı.

Rum medyası haberi, teknokratların “temcit pilavı servis ettiği”, “buzu kıramadığı” ve gelişmeleri, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in önümüzdeki hafta yapacağı görüşmenin belirleyeceği yorumlarıyla aktardı.

Fileleftheros “Buzu Çözemediler… Teknokratlar Görüşmeleri Erken Bitirdi, BM Prosedürü Canlı Tutuyor… Bu Prosedürel Formül de Sonuç Vermedi” başlık ve spotlarıyla manşete çektiği haberinde, tarafların Güvenlik başlığındaki anlaşmazlıklarının bu kez teknokratlar düzeyinde de teyit olduğunu, şimdi BM’nin bundan sonra atılacak adımları tasarladığını yazdı.

“GÜVENLİK BAŞLIĞINDAKİ ANLAŞMAZLIKLAR TEKNOKRATLAR DÜZEYİNDE DE TEYİT OLDU”

Beşli Konferans prosedürünün 1 Aralık anlaşması temelinde devam ettiğini ancak Mont Pelerin sürecinin BM’nin işlemeye çalıştığı iyimserliği güçlendiremediğini yazan gazete Mont Pelerin sürecini şu üç maddede toparladı:

“1-Görüşmeler planlanandan bir gün önce (bugün yerine dün) tamamlandı. Bu, ortam ve sonuç açısından göstergedir.

2-Belirlenen bu usul prosedürü hiçbir noktaya götürmedi. Güvenlik ile ilgili sorular ortaya konuldu ve ardından yorumlar yapıldı. Bu uygulamadan ortaya çıktığı üzere taraflar kendi tezlerini idame ettirdi. Bu beklenen bir şeydi. Tezlerde herhangi bir değişiklik olacaksa bunu yapacak olan teknokratlar değil siyasilerdir.

3-Şimdi Mont Pelerin’deki 2 günlük çalışmayı değerlendirecek olan taraflar BM’nin bundan sonra atacağı adımları bekliyor.”

Gazete BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin izah ettiği üzere prosedür devam ediyor olmasına ve 12 Ocak’taki konferans sonrasında yaptığı yüz yüze görüşmelerde “bir-iki hafta içerisinde burada olacağız” açıklamasına karşın, beşli (artı AB) konferansın önümüzdeki günlerde yeniden toplanmasının zor olacağını savundu.

Haberi iç sayfasında detaylandıran gazeteye göre 18-19 Ocak dönemini kapsayan Mont Pelerin sürecinde taraflar iç ve dış güvenlik ile anlaşmanın uygulanmasına dair meseleleri ortaya koydu. Rum ve Yunan tarafları garanti sisteminin tasfiyesinde ve askerin çekilmesinde ısrarlı oldu, uluslararası polis gücü kurulmasını önerdi. Türk ve Kıbrıs Türk tarafları garanti sisteminin idamesinde ısrar ederken sistemin değiştirilmesini görüşebileceğini ortaya koydu, Türk askerinin kalmasında ısrar etti ve uluslararası polis gücü önerisine itiraz etti.

AKINCI VE ANASTASİADİS 25 VEYA 26 OCAK’TA GÖRÜŞECEK

Simerini “Teknokratlar Soğuk Çorba (Temcit Pilavı) Servis Etti… Gelecek Haftaki Akıncı-Anastasiadis Görüşmesi Gelişmeleri Belirleyecek” başlıklı manşet haberinde, Mont Pelerin sürecinin planlanandan bir gün önce, prosedürün nasıl devam edeceği netleştirilmeden tamamlandığını ve topun yeniden liderlere atıldığını yazdı. Haberde, yeni Akıncı-Anastasiadis görüşmesinin de 25 veya 26 Ocak’ta yapılacağı belirtildi.

Espen Barth Eide tarafından yapılan resmi açıklamada, Mont Pelerin sürecinde çalışmaların başarıyla tamamlandığı, katılımcıların, görüşmelerine dair detayları açıklamama kararı aldıkları ve konferans çalışmasının henüz tamamlanmadığına işaret edildiğini hatırlatan gazete “Bu gelişme aslında müzakerelerin kısa sürede bir sonuca varması konusunda iyimserlik olanağı bırakmıyor, aynı zamanda yolun uzun olduğunu teyit ediyor” yorumunu yaptı.

KIBRIS TÜRK VE RUM TARAFLARININ MASAYA KOYDUĞU SORULAR

Gazete, Türk ve Kıbrıs Türk taraflarının teknokratlar sürecinde iç-dış güvenlik ve anlaşmanın uygulanmasına dair yazılı hiçbir soru veya öneri ortaya koymadığını iddia etmesine karşın Kıbrıs Türk tarafının, Rum tarafınca siyasi düzeyde cevaplanmak üzere şu soruları masaya koyduğunu öne sürdü:

“1-Kıbrıs Rum tarafı ayrılmayı tercih ederse ne olacak? 2-Kıbrıslı Rumlar Kıbrıslı Türkleri hükümetten kovarsa ne olacak? 3-Anayasa ihlal edilirse ne olacak ve kendilerini kim koruyacak? 4-Herhangi bir durumda Kıbrıslı Rumlar devleti gasp ederse ne olacak?”

Habere göre Rum tarafı ise “1-Yeni bir istila durumunda ne olacak? 2-Türkiye uzlaşılanları; özellikle de işgal askerlerinin çekilmesi düzeyindekileri hayata geçirmezse ne olacak?” gibi sorular yöneltti.

Gazete AA’nın Cumhurbaşkanı Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in yeni görüşme tarihinin 26 Ocak olarak belirlendiği bilgisini servis ettiğini ancak Rum yönetiminden kaynakların yeni görüşme tarihinin henüz netleştirilmediği, netleştirilirse de ayın 25 veya 26’sında gerçekleştirileceğini söylediklerini yazdı.

CENEVRE 2’NİN BAŞBAKANLAR DÜZEYİNDE GERÇEKLEŞMESİNE ÇALIŞILIYOR

Politis “Cenevre 2 Kotarılıyor… Çalışma Gruplarının Görüşmesi Erken Tamamlandı” başlıklı haberinde teknik çalışma gruplarının çalışmalarının dün akşam başarıyla tamamlandığını yazdı. Teknokratlar görüşmesinden yeni bir şey çıkmadığına işaret eden gazete, güvenlik ve garantilerle ilgili somut sorular ve cevaplanmaları için gerekli araçların not edildiğini, artık siyasi düzeydeki ikinci Cenevre’ye hazırlanıldığını ve bu sefer müzakerenin başbakanlar düzeyinde gerçekleşmesi yönünde çaba harcanacağını yazdı.

Gazete, Türkiye’nin Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş’in çarşamba akşamı Mont Pelerin’e gitmesinin Rum tarafında kafa karışıklığı yarattığına dikkat çekerek bu seyahatin gerekçesiyle ilgili Türk medyasına yansıyan bilgilere yer verdi.

Alithia “Bayrak Şimdi Siyasilerde… Konferans Tarihi Önümüzdeki Günlerde Belirlenecek… Akıncı ve Anastasiadis Gelecek Hafta Görüşecek” başlıklı haberinde Mont Pelerin sürecinin başarıyla tamamlandığını ve şimdi bayrağın, siyasi düzeyde müdahil tarafların eline geçtiğini yazdı.