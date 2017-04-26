Keşifler Adası’nda 23 Nisan kutlandı

Lefke’ye bağlı Cengizköy’de faaliyetlerini sürdüren Keşifler Adası Okul Öncesi Eğitim ve Etüt Merkezi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

Gürsel KARAGÖZLÜ

“Her çocuk ayrı bir dünyadır, tek tek keşfi gerekir” sloganıyla çocuklara sadece bir okul hayatı sunmak değil, içlerindeki küçük keşfi oyun ve keşif yoluyla ortaya çıkarmak amacıyla 2016 yılında yola çıkan okul, öğrenci, öğretmen ve velileri ile birlikte ilk kez 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı çeşitli etkinlikler ile kutladı.

Öğrenciler, 23 Nisan kutlamalarında çeşitli dans gösterileri yanında, palyaço ile müzik eşliğinde dans yüz boyama, ailelerin katılımlı ile halat çekme, çuval yarışları, dilek ağacına kurdele asma dans gösterileri gibi birçok aktivite yaptı.