Kadınlarda kupanın adı Kolan British Hospital

KKTC Basketbol Federasyonu ile Kolan British Hospital yeni bir sponsorluk sözleşmesine imza attılar

KKTC Basketbol Federasyonu ile Kolan British Hospital yeni bir sponsorluk sözleşmesine imza attılar.

Uzun bir aradan sonra yapılan Kadınlar Ligi’nde bu sezon mücadele eden tüm takımların katılımı ile organize edilecek olan Federasyon Kupası, “Kolan British Hospital Kupası” adı altında düzenlenecek.

Basın toplantısı düzenlendi

Sponsorluk anlaşması dün Kolan British Hospital’de taraflar tarafından imzalandı.

Sponsorluk anlaşmasına Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu ve Kolan British Hospital’i temsilen Op. Dr Harun Gülmez imza koydular.

İki taraf da memnun

Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu imza töreninde yaptığı konuşmada erkeklerde olduğu gibi kadınlarda da Federasyon Kupasını Kolan British Hospital ile yapmaktan son derece mutlu olduğunu belirtti.

Kolan British Hospital’i temsilen Op. Dr Harun Gülmez ise Basketbol Federasyonu ile yaptıkları iş birliğinin devam edeceğini açıkladı.