“iPhone 7 Plus alev aldı” iddiası

ABD’de bir kullanıcınının iPhone 7 Plus modeli akıllı telefonunun alev aldığını gösteren bir video paylaşmasının üzerine Apple konuyla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.
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18 yaşındaki ABD’li Brianna Olivas’ın kişisel Twitter hesabında paylaştığı video kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan olaylarından biri oldu.
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iPhone 7 Plus model telefonunun yandığını gösteren video akıllara geçtiğimiz yıl pek çok habere konu olan Note 7’leri getirdi.
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Brianna Olivas’ın iddiasına göre, söz konusu sorun Apple’ın kendi ürettiği şarj cihazını kullanmasından dolayı yaşandı.
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ABD basınında çıkan haberlerde söz konusu sorunun batarya ile bağlantılı olabileceği olasılığı üzerinde duruldu.
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Brianna Olivas’ın paylaşımının ardından Apple, konu ile ilgili resmi soruşturma başlattığını duyurdu
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