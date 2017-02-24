24 Şubat 2017

  • search
Son Dakika
Başlangıç
Teknoloji

“iPhone 7 Plus alev aldı” iddiası

Tarih:
Bir yorum bırakın
101 Görüntüleme
“iPhone 7 Plus alev aldı” iddiası
Haber İçi Üst
Paylaş6
+1
Paylaş
Pin

ABD’de bir kullanıcınının iPhone 7 Plus modeli akıllı telefonunun alev aldığını gösteren bir video paylaşmasının üzerine Apple konuyla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.

  • 18 yaşındaki ABD’li Brianna Olivas’ın kişisel Twitter hesabında paylaştığı video kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan olaylarından biri oldu.

  • iPhone 7 Plus model telefonunun yandığını gösteren video akıllara geçtiğimiz yıl pek çok habere konu olan Note 7’leri getirdi.

  • Brianna Olivas’ın iddiasına göre, söz konusu sorun Apple’ın kendi ürettiği şarj cihazını kullanmasından dolayı yaşandı.

  • ABD basınında çıkan haberlerde söz konusu sorunun batarya ile bağlantılı olabileceği olasılığı üzerinde duruldu.

  • Brianna Olivas’ın paylaşımının ardından Apple, konu ile ilgili resmi soruşturma başlattığını duyurdu
Facebook Yorumları
0
BeğenBeğen
0
MuhteşemMuhteşem
0
HahahaHahaha
0
İnanılmazİnanılmaz
0
ÜzgünÜzgün
0
KızgınKızgın
Teşekkürler!
Paylaş6
+1
Paylaş
Pin
Haber İçi Orta
Etiketler:

Yazar Hakkında

Havadis Gazetesi

Benzer yazılar

Haber İçi Alt
Powered by Maç Sonuçları & Canlı Skor Mobil

Skull King