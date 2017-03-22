İngiltere’de Parlamento binası önünde terör saldırısı

İngiltere’nin başkenti Londra’da İngiliz Parlamento binası önünde saldırı yaşandı. Otomobilini yayaların üzerine süren saldırgan daha sonra bıçakla polise saldırırken etkisiz hale getirildi. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 4’ü ağır 10 kişi yaralandı.

Olay yerel saatle 14.35’te meydana geldi. İngiliz Parlamento binası önünde bıçaklı ve otomobilli saldırı gerçekleşti.

Terör saldırısında bir kadın hayatını kaybederken, 4’ü ağır 10 kişi yaralandı. Saldırgan da polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Saldırganın bir polisi de bıçakla yaraladığı ifade ediliyor.

Otomobiliyle yayaları ezerek İngiliz Parlamento binasının önüne gelen saldırgan araçtan inerek bahçeye girdi.

Asya kökenli ve 40’lı yaşlarda olduğu belirtilen bıçaklı saldırgan polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Asya kökenli ve 40 yaşlarında olduğu belirtilen saldırgan araçla yayaları ezdikten sonra Parlamento Binası’na ulaşmaya çalıştı. Bıçaklı saldırgan burada polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Asya kökenli ve 40 yaşlarında olduğu belirtilen saldırgan araçla yayaları ezdikten sonra Parlamento Binası’na ulaşmaya çalıştı. Bıçaklı saldırgan burada polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

İNGİLİZ POLİSİ: TERÖR SALDIRISI

İngiliz polisi, aksi kanıtlanmadıkça olayı bir terör saldırısı olarak değerlendirdiklerini açıkladı.

Olayın ardından parlamento binası giriş ve çıkışlara kapatıldı.

BAŞBAKAN MAY BİNADAN ÇIKARILDI

İngiltere Başbakanı Theresa May’in parlamento binasından çıkarıldı. İngiltire Başbakanı May’in zırhı araca bindirilerek tünel yoluyla bölgeden uzaklaştırıldığı ifade ediliyor. Çalışanlar ise içeride bekletiliyor.

İngiliz Parlamentosu sözcü yardımcısı Lindsay Hoyle saldırı sonrası parlamentodaki çalışmalara ara verildiğini açıkladı. Parlamento’ya giden metro hatlarının kapatıldı.

İSKOÇYA’DA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Londra’daki saldırı sonrası İskoçya Parlamentosu’nda güvenlik önlemleri arttırıldı. Ancak bu aşamada bir saldırı tehdidi olmadığı ifade edildi.