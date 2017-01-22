İlk etap Şubat’ta başlayacak

Lefkoşa Türk Belediyesi, Hamitköy çemberi ile Gönyeli Belediye sınırı arasında kalan Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerindeki orta refüj düzenlemesi için etaplardan oluşan yeni bir proje oluşturdu

Nadire BAHADİ

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB), Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki orta refüjlerde Ağustos ayında başlattığı peyzaj çalışmaları bir süreden beri devam etmiyor. LTB Başkanı Mehmet Harmancı yaşanan sorun nedeni ile duraklayan çalışmaların Şubat ayında yeniden başlayacağını açıkladı. China Bazaar ile ortak yürütüleceği duyurulmasına rağmen ortaklığın bozulmasının ardından çalışmalar LTB tarafından yürütülecek. Çalışmaların ilk etabı Hamitköy çemberinden Kaymaklı ışıklarına kadar olan bölgeyi kapsıyor. Çalışmalar çerçevesinde çift şeritli yolu ayıran orta refüjde peyzaj çalışmaları gerçekleştirilerek uzun zamandır bakımsız olan orta refüjler çeşitli obje ve çiçeklerle güzelleştirilecek.

Harmancı: Çalışmalar etap etap yürütülecek

LTB Başkanı Mehmet Harmancı Havadis’e yaptığı açıklamada Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki refüj çalışmalarının bu yılın bütçesinde yer aldığını açıkladı. Ağustos ayında çalışmaların China Bazaar ile ortak yürütüleceği açıklanırken, ortak çalışmanın artık devam etmediğini açıklayan Harmancı, projenin LTB tarafından yapılacağını kaydetti. Çalışmaların etap etap yürütüleceğini belirten Harmancı, olanak sağlandıkça çalışmaların devam edeceğini belirterek projenin tamamlanması için öngörülen bir tarihin olmadığını belirtti.

İlk etap için 100 bin TL’lik bütçe

Orta refüj çalışmalarının ilk etabının Hamitköy çemberi ile Kaymaklı ışıkları arasındaki kısmı içerdiğini belirten LTB Başkanı Mehmet Harmancı, projenin ilk etabı için yaklaşık 100 bin TL bütçe ayrıldığını açıkladı. Peyzaj projesi kapsamında orta refüjlere su hattının çekildiğini belirten Harmancı, altyapının oluşturulduğunu kaydetti. Harmancı ilk etap için çalışmaların Şubat ayında başlanmasının planlandığını söyledi.