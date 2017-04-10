İki yıldızın şiddetli çarpışması kaydedildi

Çarpışma sonrası oluşum aşamasındaki iki yıldızın yuvalarını yok eden güçlü patlamanın, yüzlerce dev gaz ve toz öbeğini çevredeki diğer ilkel yıldızlarla saniyede 150 kilometreyi aşan hızla uzay boşluğuna savurduğu, çarpışmanın tek seferde Güneş’in 10 milyon yılda yaydığı enerjiye eşit miktarda bir enerjiyi açığa çıkardığı ifade edildi.