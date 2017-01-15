Güneş Kova burcuna geçiş yapacak

Bu hafta Güneş hem Kova burcuna geçiş yapacak hem de gökyüzünde Mars ve Satürn kavga halinde olacak. Daha fazla iletişim kurduğumuz ve sosyal bağlarımıza önem verdiğimiz bir hafta! Özellikle de özgürlük, bağımsızlık, eşitlik, ve insan hakları ön plana çıkacak. Fakat dikkat! Otorite figürleri ile gerginlikler, problemler meydana gelebilir

Bu hafta Güneş hem Kova burcuna geçiş yapacak hem de gökyüzünde Mars ve Satürn kavga halinde olacak. Hava elementinden, sabit nitelikte Kova burcuna geçtiğimiz de atmosfer değişir. Daha fazla iletişim kurduğumuz, sosyal bağlarımıza önem verdiğimiz, özgürlük, bağımsızlık, eşitlik, haklar, insan hakları ile ilişkili konularda hassas olduğumuz bir süreç yaşarız.

İdeallerimiz, prensip ve ilkelerimiz, düşünce ve siyasi görüşlerimiz ön plana çıkar. Daha objektif, rasyonel, işin içine duyguları karıştırmadan konulara kişisellik katmadan kuş bakışı yaklaşabiliriz. Hepimiz için özgürlük, adalet, eşitlik ve insan hakları çok daha önemli bir hale gelir ve bu konuları konuşmaya başlarız. Mars ve Satürn sert etkileşimi ile de cesaret gerektiren işlerde başarı olmak zorlaşır. Gücümüz kısıtlanır, kendimizi yeterince iyi bir şekilde ortaya koyamayabiliriz. Otorite figürlerle gerginlikler, problemler meydana gelebilir. Girişimlerimiz engellenebilir, cesaretimiz kırılabilir, hevesimizi kaçırabilir, moralimizi bozabilirler Yeni iş girişimleri için veya ikna gerektiren durumlar için pek de uygun değildir. Taleplerimiz ret edilebilir. Enteresan katı kurallarla karşılaşabiliriz. Kendimizi disipline etmemiz gerektiren konularla yüzleşebiliriz.

Enerjimiz çok düşebilir, hareket etmekte zorlanabilir, tembelliğe eğilim gösterebiliriz. Cinsel anlamda sorunlar meydana gelebilir. Cinsel korkular, endişelere yaşanabilir. Düşman kazanabiliriz veya düşmanca davranışlarla karşılaşabiliriz. İş hayatında özellikle patronlarla sorunlar meydana gelebilir. Önemli istekleriniz, taleplerinizi bugünlerde dile getirmeyin. İş ortamında rekabet ederken problemlerle karşılaşabilirsiniz. Sportif faaliyetler için iyi değildir. Kazalar veya sakatlıklar oluşabilir.

Koç: Odak noktanız iş hayatından arkadaşlarınıza kaymaya başlayacak. Daha çok sosyalleşebilecek, yeni arkadaşlar edinebilecek veya arkadaşlarınızla birlikte keyifli zamanlar geçirebileceksiniz. Bu bir aylık süreçte yeni, farklı ve değişik gruplarla sık sık bir araya gelebilirsiniz.

Boğa: İş, kariyer veya mesleki konular üzerinde yoğunlaşacaksınız. Bu bir aylık süreçte terfiler alabilir, iş değiştirebilir, iş hayatınızda her adımınızla görünür olacaksınız. Tüm ışıklar üzerinize çevrilmiş olacak. Eğer iş arıyorsanız pek de havalı bir işe giriş yapabilirsiniz. İş hayatı anlamında oldukça yoğun bir döneme giriş yapıyorsunuz.

İkizler: Bu bir aylık süreçte yurt dışı seyahatleri planlayabilir ve gidebilirsiniz. Özellikle tanıtım, reklam, organizasyon işleri yapanlar bu süreçte oldukça yoğun olabilecekler. Hukuksal konuları olanlar bu ay önemli davalarınız sonuçlanabilir. Önemli mevki veya statü sahibi kişilerden güzel destekler alabileceğiniz keyifli bir döneme giriş yapıyorsunuz.

Yengeç: Bu bir aylık süreçte kredi çekmek için araştırmalar yapabilirsiniz, ortaklaşa işlerden kazandığını gelirleri arttırmak için çalışmalar yapabilirsiniz. Başkalarının maddi olanaklarından daha kolay yararlanabilecek, borca ihtiyacınız olduğu anda rahatça destek bulabileceksiniz.

Aslan: Bazılarınız işlerinizi ortak ve destek yardımı ile halledebilecekken, bazılarınız ise evlilik dahil her türlü yeni ortaklık, imza gerektiren konular yönünden ön planda olacaktır. Bu bir aylık süreçte ortaklık imzaları atabilir, evlilik adına adımlar atabilir, ciddi güzel bir ilişkiye adım atabilir veya partnerinizden güzel destekler alabilirsiniz.

Başak: Güneş’in Kova burcuna geçtiği dönemde iş görüşmelerine gidebilirsiniz. Yeni iş projeleriniz gündeme gelebilir. Günlük yapmanız gereken aksattığınız, kulak arkası ettiğiniz işlerle daha yakından ilgilenebileceksiniz. Kişisel bakım ve sağlığınıza önem vermeniz gereken bir dönemdir.

Terazi: Sizlerin aşk ayı başladı! Yalnız olanlar dolu dolu flört edebilecekleri bir aya giriş yapıyorlar. Bazılarınız çocuk sahibi olmak adına adımlar atabilir, araştırmalar yapabilirsiniz. Bazılarınız ise hobilerine daha fazla zaman ayırabilecek, yeni ilginç hobiler edinebilecekler. Hayatın eğlenceli yanları hayatınızda daha ön plana çıkmaya başlıyor!

Akrep: Ailenizle çok daha fazla vakit geçirebilir, onlara yardım ve destekle bulunabilirsiniz. Bazılarınız ev satın alabilir, bazılarınız satabilir. Hayatınızın bundan sonraki altı aylık sürecini nasıl geçireceğinizin kararlarını alabilir ve adımlar atabilirsiniz. Keza bu dönemde arabanızı değiştirmek, yeni araba almak için de uygun bir süreçtir.

Yay: Bu ay bol bol seyahat edebilir veya tatil planları yapabilirsiniz, Bazılarınız iş hayatında kullanabilecekleri tarzda bir eğitime başlayabilirler. Kardeşlerinize bu ay daha fazla vakit ayırabilecek, onlara destek olabileceksiniz. Yakın çevrenizle çok fazla ilgilenmekten kendinize vakit ayırmayı da ihmal etmemelisiniz.

Oğlak: Napolyon misali para para para diyeceksiniz! Bazılarınız gelirlerinizi arttırabileceği koşullarla karşılaşırken bazılarınız yatırım araçlarını kullanabilecekler. Maddi anlamda keyifli bir sürece giriş yapıyorsunuz. Bütçenizi akıllıca yönetebileceksiniz. Gelirlerinizi arttırmanın yollarını arayabilir, maddi anlamda da kendinize çeki düzen vermemiz gerekebilir.

Kova: Güneş’in burcunuza geçmesi ile beraber tüm spot ışıkları üzerinizde olacak ve rahatlıkla dikkat çekebileceksiniz. Tüm yönetim özelliklerinizi rahatlıkla sergileyebilecek, isteklerinize, hedeflerinize ulaşmak size çok daha kolay gelecektir. Geçtiğimiz sevimsiz bir ayın ardından bu gireceğimiz bir aylık süreç size ilaç gibi gelecektir.

Balık: Bu bir aylık süreçte biraz daha ikinci planda kalabilir, kendinizi ortaya koymakta zorlanabilirsiniz. Yalnız kalmak size çok daha uygun gelecektir. Uyku düzeninizde sorunlar oluşabilir. Bu dönem biraz içe dönme, kendinizi sorgulama dönemi gibi değerlendirebilirsiniz. Sağlığınıza ve özellikle de ruh sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir süreçtesiniz.