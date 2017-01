Grip kırıp geçiriyor

Havadis, başkent Lefkoşa’da devlet hastanesini ve sağlık ocaklarını ziyaret etti. Çocuk, yetişkin, yaşlı çok sayıda vatandaşın dün üst solunum yolu hastalıkları şikayetiyle hastane koridorlarını doldurdu

EN FAZLA SATILANLAR: Son 1 ayda Lefkoşa’daki eczanelere başvuran vatandaşlar üst solunum yolu rahatsızlıklarına iyi gelecek ilaç talep etti. Reçeteli ve reçetesiz en çok talep edilen ilaçlar ise Nurofen Cold Flu, Theraflu Forte, İburamin Cold gibi ilaçlar oldu

BRONŞİT YÜKSEK ATEŞ ÖKSÜRÜK: Sağlık Bakanı Sucuoğlu, bu dönemde çocuk hastaların öksürük, yüksek ateş, burun akıntısı ve tıkanıklık gibi şikayetler ile hastanelere başvurduğunu kaydetti. Bakan yetişkin ve yaşlılarda ise daha çok bronşit vakasının gözlemlendiğini kaydetti

Duygu ALAN

Havaların soğuması ile birlikte soğuk algınlığına bağlı üst solunum yolu hastalıkları da ülkede yaygın olarak görülmeye başlandı.

Poliklinikleri, acil servisleri ve sağlık ocaklarını dün yine üst solunum yolu rahatsızlığı şikayeti olan hastalar doldurdu.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimliği’nden yapılan açıklamada, günlük ortalama 60 kişinin üst solunum yolu rahatsızlığı şikayeti ile hastanenin acil servisine başvurduğu kaydedildi.

Eczanelerden yapılan araştırmada ise son 1 ayda en fazla üst solunum yolu hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçların satıldığı öğrenildi.

Yetişkinlerde bronşit çocuklarda yüksek ateş

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, öksürük, yüksek ateş, burun akıntısı ve tıkanıklığı gibi şikayetlerle hastanelere ve sağlık ocaklarına yapılan hasta başvurularında artış olduğunu ancak üst solunum yolu enfeksiyonunun şuan için ülkede salgın boyutunda olmadığı kaydedildi.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimliği’nden yapılan açıklamada ise üst solunum yolu hastalıklarında bu yıl bir salgın olduğu ancak bu salgının ciddi boyutta olmadığı ifade edildi.

İşte en fazla satılan ilaçlar:

Havadis, vatandaşların eczanelere hangi şikayet ile başvurduklarını ve bu kişilere en fazla hangi ilaçların satıldığını araştırdı.

Başkent Lefkoşa’da eczacılar, vatandaşların özellikle son 1 ayda üst solunum yolu hastalıkları şikayeti ile eczanelere başvurduklarını söyledi.

Eczacılar, hastaların birçoğunun doktor reçetesi ile eczaneye başvururken çok sayıda vatandaşın da hekim tavsiyesi almadan eczanelere başvurduğunu belirtti.

Lefkoşa’da eczacılar, 1 ayda en fazla satılan ilaçların ise Nurofen Cold Flu, Theraflu Forte, İburamin Cold, Day and Night Nurse For Cold and Flu, A-ferin ve Peditus olduğunu belirtti.

Sucuoğlu: Salgın boyutunda değil

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Havadis’e yaptığı açıklamada, hastanelerin özellikle acil servislerinde ciddi hasta yoğunluğu olduğunu ancak, üst solunum yolu enfeksiyonunun şuan için ülkede salgın boyutunda olmadığını kaydetti.

Çocuk hastaların öksürük, yüksek ateş ve burun akıntısı ve tıkanıklığı gibi şikayetler ile hastanelere götürüldüğünü belirten Sucuoğlu, yetişkin ve yaşlılarda ise daha çok bronşit gözlemlendiğini kaydetti.

Faiz Sucuoğlu, hastanelerin tümünde doktorların acil servislerde yoğun bir mesai yaptıklarını, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde ise ayrı bir enfeksiyon bölümünün açıldığını, her yerde tedavilerin yoğun bir şekilde devam ettiğini ve gerekli tedbirlerin alındığını dile getirdi.

Sucuoğlu şunları söyledi: “Hastalar daha çok hastanelerin acil servislerine başvuruyorlar. Acil servisler, normal hastalar ve üst solunum yolu rahatsızlığı şikayeti ile hastaneye başvuran hastalarla doldu. Bütün doktorlar gece acil servislerde hizmet veriyor. Çocuk hastalar, yüksek ateş, burun tıkanıklığı ve akıntısı, öksürük şikayetleri ile hastanelere götürülüyor, yetişkin ve yaşlılarda ise daha çok bronşit gözlemleniyor. Fakat üst solunum yolu hastalığı şuan için salgın boyutunda değil. Geçen yıl 8-10 insanımızı kaybettik, bu yıl henüz böyle bir olay yaşanmadı.”

AYRI KAREDE

Dizdarlı: Salgını var ancak ciddi boyutta değil

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Bülent Dizdarlı, geçmiş yıllarda çok ciddi salgınlar meydana geldiğini ve grip nedeni ile yoğun bakıma alınan hatta grip nedeni ile hayatını kaybeden hastalar olduğunu belirterek, bu yıl bir salgın olduğunu ancak şuan için ciddi boyutta olmadığını söyledi.

Dr. Dizdarlı, bu yılki virüsün geçen yılkine göre daha zayıf olduğunu ve gerek alınan tedbirler, gerekse bu yıl insanların gribal enfeksiyonlar konusunda daha bilinçli olmasından dolayı tehlikeli boyutta bir salgınla karşı karşıya kalınmadığını ifade etti.

Dizdarlı Havadis’e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Her sene olduğu gibi bu yıl da bir salgın var. Bu doğal bir durumdur. Ancak bu yıl aşılama seri bir şekilde yapıldı, daha fazla insan aşılandı. İnsanlar daha bilinçli ve enfeksiyon servisi de etkili oldu. Dolayısıyla alınan tedbirler ve gribi yaradan virüsün daha zayıf olmasından dolayı, en azından şuan için panik yaratılacak bir durum yoktur. Geçen yıllarda grip nedeni ile yoğun bakımlara aldığımız hastalar hatta ölümler oldu, bu yıl grip hastalığından dolayı yoğun bakıma aldığımız hasta yoktur.”

AYRI KAREDE

Eczacılar ne dedi?

Sevcan Güvenir: Sevcan Eczanesi

“Üst solunum yolu hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçların satışlarında son birkaç haftadır bir artış söz konusu. Birçok kişi doktor reçetesi ile eczanemize başvururken birçok kişi de direkt eczanemize başvuruyor ve ateş, öksürük, boğaz ağrısı, burun tıkanması ve akması gibi şikayetlerle ilaç talebinde bulunuyor. Bazı kişiler de direkt antibiyotik almak istediğini ifade ediyor. Reçetede yazılı olan ilaçları vatandaşa tedarik ediyoruz. Direkt eczanemize başvuran kişilere de yaş grubuna ve şikayetine göre ilgili ilaçları tavsiye ediyoruz, direkt antibiyotik talebinde bulunanlara da gerekli tıbbi açıklamayı yaparak, bu talebinden vazgeçirip, hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçları tavsiye ediyoruz.”

Doğan Başak: Galen Eczanesi

“Gribal enfeksiyon şikayetleri ile eczanemize başvuran kişi sayısında özellikle son 2 ayda bir artış olduğunu gözlemlemekteyiz. Dolayısıyla gribal enfeksiyonların tedavisinde kullanılan ilaçlar son 2 aydır en fazla satılan ilaç listesinde ilk sıraları alıyor. Bu ilaçlara ek olarak hastalar vitamin desteği de almakta.”

Gizem Behlül: Gizem Behlül Eczanesi

“Eczanemize son 2 aydır başvuran hastaların şikayeti ağırlıklı olarak grip veya diğer üst solunum yolu hastalıkları. Kasım ayı itibari ile başlayan üst solunum yolu şikayetleri Ocak ayı itibari ile oldukça arttı. Doktor reçetesi ile eczanemize başvuran da var, hasta olup da doktora gitmeyen, direkt eczanemize başvuran kişiler de var. Şikayet konusu hastalık genellikle üst solunum yolu hastalıkları olunca satılan ilaçlar da bu hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar ve vitaminler oluyor.”

Cevher Cem: Cevher Eczanesi

“Üst solunum yolu şikayetleri ile eczanemize başvurular Aralık ayının son haftasından başladı, Ocak ayı itibari ile artış gösterdi. Hem yetişkin, hem çocuk çok sayıda kişi üst solunum yolu ve karın sancısı gibi şikayetlerle eczanemize başvururken hastaneler de yoğun bir şekilde bu şikayetlerle hastanelere başvuran kişilere hizmet vermektedir, nöbet tutan arkadaşlarımız da yoğun çalışmaktadır. Belli ki, bir salgın var.”