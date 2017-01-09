“Girne’nin kurtuluşu İmar Planı”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, nüfusu 70 bine dayanan Girne’de mevcut altyapının ihtiyaca cevap vermediğini söyledi, kentte kullanımların kontrol altına alınabilmesi için İmar Planı’nın bir an önce hayat bulması gerektiği kaydetti

“7 MİLYON EURO’YA İHTİYAÇ VAR”: Güngördü: Girne’nin nüfusu 65-70 bin arasında, arıtma sistemi 20-25 bin kişiye hizmet verecek kapasite. Sistem, 80 bin nüfusa hizmet verecek kapasiteye getirilmelidir. Bu konuda belediyenin başlattığı bir çalışma var. İhtiyaç duyulan tek şey para. İşin maliyeti yaklaşık 7 milyon Euro

“İMAR PLANI ŞART”: Güngördü: 23 yılda 100 kez emirname değişikliğine gidildi. Emirnameler, kent nüfusunun kontrolsüz bir şekilde büyümesine neden oldu. Nüfusun kontrol altına alınması, trafik yoğunluğunun azaltılması, yeşil alanların düzenlenmesi, şehir içinde kullanımların kontrol altına alınması için gerçek çözüm, Girne’de artık imar planına geçmektir

“DEREYE MÜDAHALE YARGIYA TAŞINACAK”: Güngördü: Kordonboyu’nun yeniden düzenlenmesi ile ilgili proje hayata geçirilecek. Göletlerin temizliği için çalışmalara destek vereceğiz. Dere yataklarına yapılan kanunsuz müdahaleleri yargıya taşıyacağız. Akarların önündeki engelleri ortadan kaldırmak için hukuki işlemler başlatacağız. Kentte asfaltlama çalışmaları devam edecek

Duygu ALAN

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, kent nüfusunun ciddi oranda arttığına vurgu yaparak mevcut kapasitesi ile 20-25 bin kişiye hizmet veren arıtma sisteminin 80 bin kişiye hizmet verecek şekilde düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.

Nidai Güngördü, nüfus yoğunluğunun kontrol altına alınması, trafik yoğunluğunun azaltılması, yeşil alanların düzenlenmesi ve şehir içinde kullanımların kontrol altına alınması için mutlaka imar planının hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Girne’de yağmur ile birlikte oluşabilecek olumsuzluklara karşı alınan ve alınması gereken tedbirleri de anlatan Güngördü, ayrıca 2017 yılı hedefleri hakkında bilgi verdi.

Soru: Girne’de altyapı var olan nüfusu kaldıracak düzeyde mi?

Güngördü: Şehirde ciddi bir nüfus artışı var. Gerek çok katlı binaların inşaatına izin verildiği Mayıs 2010 yılı gerekse ilçenin yoğunlaşması nedeni ile Girne Belediye hudutları dışında yaşayanların da artması, bölgedeki otellerin, üniversite binalarının, yurt binalarının artması nedeni ile nüfus arttı. Vatandaş, Lapta’da, Alsancak’ta Çatalköy’de ve Esentepe’de yaşayabilir ancak devlet daireleri ile ilgili hizmetlerini Girne merkezden alır, (hastane, postane, mahkemeler, sigorta, ihtiyat sandığı daireleri, tapu dairesi, vergi dairesi) gün içerisinde kentin nüfusu artar, kentin merkezinde hizmet alan sayısı arttığı için yollarımız trafik açısından sıkıntılı olmaya başladı. Otoparklarımız sıkıntı olmaya başladı. Buna paralel olarak Girne merkezi kanalizasyonda çok katlı binaların artmasına paralel olarak doğru orantılı planlanmadığı için sıkıntılar oluşmaya başladı.

Soru: Girne’nin nüfusu şuanda kaç? Arıtma sistemi kaç kişiye hizmet verecek kapasitede?

Güngördü: Girne’nin nüfusu 65-70 bin arasındadır, kenti ziyaret edenler ise hariç. Ancak arıtma sistemi 20-25 bin nüfusa hizmet verecek şekildedir. Dolayısıyla Girne’de arıtma sisteminin 80 bin nüfusa göre düzenlenmesi gerekir. Bu konuda Girne Belediyesi 2015 yılında bir çalışma başlattı. Bu çalışma halen devam etmektedir. 80 bin nüfusa göre ön projelendirmeler yapılmıştır, ihale dosyası hazırlanacak şekilde de projelerimiz devam etmektedir. Bu işin yaklaşık maliyeti 7 milyon Euro’dur. Tabi 7 milyon Euro’luk bir ödenek, bir bütçe bulunması gerekir ki Girne’de arıtma sistemi 80 bin nüfusa göre işlevini kazansın.

Soru: Belediye bu nüfusa yetiyor mu? Personel veya araç gereç ihtiyacı var mı?

Güngördü: Biz araç gereçlerimizi ciddi bir şekilde takviye ettik. Yaklaşık 30 ayda 1 milyon 100 bin TL’lik araç satın aldık. Biz yönetime geldiğimizde 16 yol süpürgecisi, 2 yol süpürme makinesi vardı, şuanda 27 süpürgeci, 4 tane de yol süpürme makinesi var. Buna rağmen ana arterler dışındaki yerlerde hizmetimiz istenilen düzeyde değildir. Girne’nin şuan ki nüfusuna göre, personel ihtiyacımız var ancak personel takviyesi yapmamız, Belediyeler Yasası’na göre çok mümkün değil. Bir de son yerel seçimler öncesinde, geçmiş dönemin belediye başkanı, 1 günde 113 kişi kadroladı, bunu da herkes bilmektedir. Dolayısıyla bu kişileri biz durdurtma yönüne gitmediğimiz için şuanda biz zaten belediye kadrolarına yeni personel almamız mümkün değil. Belediyeye aldığımız arkadaşları da ya sözleşmeli statüde alıyoruz ya da kısıtlı da olsa şirket bünyesinde almaya çalışıyoruz. Şuanda toplam personel sayısı 370.

Soru: Mevcut imar emirnamesi Girne’ye ne zarar verir?

Güngördü: 1993 yılından beri Girne’de yaklaşık 10 kez imar emirnamesi değişti. Bu, insanlar arasında çok ciddi eşitsizlik, adaletsizlik ve bir dengesizlik yarattı. 17 yıl Girne’de konutlar 3 katlıydı. Mayıs 2010 yılında 10 katlı binaların inşaatı için izin vermeye başladılar. Ama işte bu emirnameler maalesef, kent nüfusunu kontrolsüz bir şekilde büyümesine neden oldu. Gerçek çözüm, Girne’de artık imar planına geçmektir. Biz göreve geldikten sonra Şehir Planlama Dairesi ile anlaşarak imar planı çalışmalarını başlattık, bu çalışmalarla ilgili halka açık ilk toplantımızı da 12 Ocak 2017 tarihinde yapacağız. Çok ciddi bir çalışma sürecinden geçtik, Girne Belediyesi bu konuda ciddi bir anket çalışma yaptırdı. Şehir planlama hazırlama yetkisi Şehir Planlama Dairesi’ndedir. Ancak dairedeki teknik donanımın ve personelin yetmediğine inandığımız ve bu imar planının geçmesine çok istekli olduğumuz için biz daireye personel takviyesi yaptık, 2 şehir plancısını sözleşmeli olarak işe aldık. Bu kişilerine daireye bağladık. Gerekli bütçe ise belediye bütçesinden sağlandı.

Soru: Girne’de acil alınması gereken tedbirler nelerdir?

Güngördü: En acil olanı imar planıdır. Nüfusun kontrol altına alınması, trafik yoğunluğunun azaltılması veya düzenlenmesi, yeşil alanların düzenlenmesi, şehir içinde kullanımların kontrol altına alınması için mutlaka imar planının hayata geçirilmesi gereklidir. İmar planı çok katlı binaları da düzenleyecek ama en önemlisi kentte ciddi sıkıntı olan kullanımları da düzenleyecektir. Mahalle arasında istenmeyen kullanımlara son verilecek, yeşil alanlar düzenlenecek, nüfus yoğunluğu da kontrol altına alınacak.

Soru: Girne’de yağmurlarla oluşabilecek olumsuzluklar ile ilgili bir tedbir alındı mı? Bu noktada ne gibi çalışmalar yapılabildi?

Güngördü: 30 ayda yaklaşık 32 noktada yağmur suyu ile ilgili küçük büyük tedbirler aldık. Girne merkeze göre doğuda bu yağışlardan çok büyük sıkıntı yaşamadık, çünkü derelerin sorumluluğu Su İşleri Dairesi ve Kaymakamlığa ait olmasına rağmen biz geçen kış, Ozanköy ve Bellapais’te 2 önemli noktada derelere yapılan uygunsuz inşaat faaliyetlerine müdahale ettik, yıkım yaptık. Girne merkeze göre batıda sorunlar yaşadık, bu sorunların ana nedeni ise göletlerin devlet tarafından temizlenmemesidir. Bizim bölgemizi ilgilendiren 13 gölet var ve yıllar içerinde sadece 2’si temizlendi. Göletlerin devlet tarafından temizlenmesi için Su İşleri Dairesi, ayrılan ve öngörülen parayı bulamadı. Bu göletlerin havzaları da toprak ve mil ile dolu ve dağ istikametinden gelen suyu tutamamaktadır, bütün su kente geliyor. Ancak şu da bir gerçek ki uzun yıllardan sonra ilk kez 1 metre kareye 136 kilogram yağış düştü, yani yağışın miktarı da çok önemli. Belediye Meclisi olağanüstü 2 toplantı yaptı. Bu toplantılardan çıkan sonuç; kaymakamlık ve Su İşleri Dairesi ile işbirliği yaparak mutlaka göletlerin temizliğinin yapılması, eğer maddi bir sıkıntı varsa belediyenin bütçesinden katkı yapılması. Bölgemizde dere yataklarına yapılan kanunsuz müdahaleler mutlaka mahkemeye verilecek. Derelerin önlerinin açılması için de tedbir alacağız, akarların önündeki engelleri de ortadan kaldırmak için hukuki işlemler başlatacağız.

Soru: 2017 yılında hayata geçirilmesi hedefi ile projeleriniz nelerdir?

Güngördü: Bizim için Girne önemli ama Girne aynı zamanda KKTC’nin, belki de Kıbrıs’ın en önemli kentidir. Dolayısıyla bugünlerde Kordonboyu’nun yeniden düzenlenmesi ile ilgili bir proje hazırladık. 10 Ocak günü de halka açacağız, İyi İdare Yasası’na uygun olarak halkın bilgisine getireceğiz. Bilindiği gibi fener yıkıldı. Fakat biz hiçbir mesuliyetimiz olmamasına rağmen mendireğe asfalt döktük ve bilinçli, bilinçsiz insanlar bizi eleştirdi. Ancak bugün asfaltın döküldüğü kısımlar şiddetli fırtınada hiçbir zarar görmedi. Asfaltın dökülmediği kısımlarda ciddi sorun yaşandı. Bir yetkili çıkar da bu asfalt dokuya uygun değil, bunun üzerinin taş ile döşenmesi gerekir derse, döşesin, biz zaten zemini düzenledik. Birçok noktada asfaltlama çalışması yapılacak.

Soru: Belediyenin mali yapısı ne durumdadır? Tahsilatta sıkıntı yaşanıyor mu?

Güngördü: Mali yapısı ile ilgili bir sıkıntımız yok. Göreve geldiğimizde bir sorun ile karşılaştık. Bunlardan biri de Temmuz 2014’ten önce şirkette çalıştırılan yaklaşık 73 kişinin sigorta, ihtiyat sandığı primleri ve vergi borçlarının ödenmemişti. Biz toplam 3 milyon TL ödedim ve eksik sigorta primleri için de 140 bin TL ödedim. Bu hesapları kapattık. Tahsilatta bizim hiçbir sıkıntımız yok. Bizden önce, 2013 yılında kiracılarımızdan 112 bin TL topladılar. 2015 yılında 154 bin TL topladık. İş yeri vergileri 2013 yılında 761 bin TL topladılar, biz 2015 yılında 1 milyon 510 bin TL topladık. İçme suyu paralarında ciddi bir artış var. 2013 yılında 5 milyon 300 bin TL toplandı, 2015 yılında biz yaklaşık 8 milyon TL topladık.