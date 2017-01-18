Eski ABD başkanı Bush hastaneye kaldırıldı

1989 ve 1993 yılları arasında başkanlık yapan Cumhuriyetçi politikacının, rahatsızlığı açıklanmadı. Parkinson hastalığı bilinen baba Bush, 92 yaşında.

ABD’nin eski başkanı George H.W. Bush, Houston’da hastaneye kaldırıldı.

92 yaşındaki Bush’un rahatsızlığı açıklanmazken, birkaç gün hastanede kalacağı bildiriliyor.

Geçmiş yıllarda bir dizi sağlık sorunu yaşayan Bush, Parkinson hastası. İki yıl önce de evinde düşerek boyun kemiğini kırmıştı.

Ocak 1989’da Ronald Reagan’dan görevi devralan George H.W. Bush, Körfez Savaşı’yla akıllarda yer etti. 1994’te başkanlığı devreden Bush’un oğlu George W. Bush ise 2001-2009 arası ABD’yi yönetti.

ABD’nin 41. başkanı olan baba Bush, ülkenin en uzun yaşayan başkanları arasında. George H.W. Bush, Cuma günü Donald Trump’ın başkanlık koltuğuna oturacağı töreni de kaçıracak.