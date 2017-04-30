Entelektüel ama seksi bir kadına aşık olurum!

Ünlü şarkıcı, sanattan ilişkilere, aile yaşantısından gece hayatına kadar birçok konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Rober Hatemo, Posta gazetesinden Canan Danyıldız’a çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o röportaj…

Vücut yapmışsınız, Rober Hatemo!

Vücudum hep iyidir. Eskiden de spor hayatımdaydı. Hatta bu iş, bir ara spor salonu işletmeciliğine kadar varmıştı. Dahası dört katlı bir evde oturuyorum, bir katın salonunu sadece spor alanı olarak ayırdım. Spor, kendimi iyi hissettiriyor. Giydiğim de yakışıyor.

■ İki yıl önce konuştuğumuzda “Bir daha albüm çıkarmam” demiştiniz. Büyük konuşmuşuz!

Gerçekten! Bu zamanda albüm yapmak delilik! 10 şarkıdan biri çalınıyor, o da beğenilirse! Emeğin, zamanın ve paran boşa gidiyor.

■ Yeni şarkınız ‘Giden Candan Gidiyor’ dijital ortamda bir haftada 2 milyon izlenme rekoru kırdı.

Çok şükür! İnsanlar özlemiş. Akıllara kazınmış, klasik şarkılar yapmış biriyim. Özlemeselerdi, üzülürdüm.

■ Hep böyle hassas mısınız?

E tabii, onca olay oluyor, duyarsız kalman imkansız. O arada şarkıyı kim, ne yapsın!

■ Çok ortada görünmemenize rağmen, hayranlarınız bunca yıl peşinizi bırakmıyor, niye?

Samimiyim, bence ondan. Ayrıca sosyal medyadan bir şey yazdıklarında yanıt veriyorum. Önemsenmek herkesin hoşuna gider. Eve gelen misafirlerime de öyleyim.

■ Yüzünüzü de eskitmiyorsunuz.

Evet, kendimi yeniliyorum. Zaten değişmesem ben sıkılırım. ‘Esmer’, ‘Senden Çok Var’, ‘Çiçeğim’ gibi bence unutulmaz şarkılar yaptım. O yüzden de unutulmuyorum.

■ Etrafınızda çok kadın var, bir ilişkide olmazsa olmazınız nedir?

Bir ilişkiyi ayakta tutan en önemli faktör sekstir! olmazsa olmazlarımda birinci sıradadır seks!

■ Seks yapamadığınız bir kadınla ilişki devam eder mi? (Gülüyoruz)

Bu ilişki, bu kadın çekilir mi! Çekmem devam etmez.

■ Ben bilmem! Fantazileri olan bir erkek misiniz peki? (Gülüyoruz)

Tabii, fantazilerim var, ama romantizm de var. Her şey bende uçtadır; çilekti, çikolataydı zaten hep olur. Bana böyle çocuksu şeylerle gelme!

■ Şu an istediğiniz yerde misiniz?

Hayatımda hep deneme-yanılmayla öğrenirim. Dinliyormuş gibi görünür kendi bildiğimi yaparım. Hak ettiğim yerde miyim? Şükrediyorum, o ayrı. Ama… Öteleniyor muyum hâlâ? Bence bir şeyler artık değişti.

■ Bu ‘engellenme’ mevzuundan epey diliniz yandı.

Evet, ama artık geride kaldı. Zaman zaman hak ettiğim yerde olmadığımı düşünüyorum. Eskiden ödül hayal ediyordum, bir metal parçası… O zamanlar toydum, çok üzülüyordum. İçimde kalmıştı ama sonra çıktı. O kadar garip şeyler ödül alıyor ki!

■ Bu kadar yıl ne öğretti, olgunlaştınız mı?

Kendimi artık affettim. Aynaya baktığımda kendimi rahat hissediyorum. Hatalar yaparak öğrendim; çok büyük değillerdi, ama yaptım. Olgunlaşmanın tadını yaşıyorum. Mesela çok verici bir tiptim, çok yanlış olduğunu gördüm.■ Çok hisli misiniz? Her şeyi takar mısınız?

Önceden öyleydi! Aman öyle yaşanır mı? Şimdi o taraflarımı tıraşladım. Artık kırılsam bile, o günde bloke edip başka güne taşımıyorum. Mesela bir arkadaşımı aradım, açmadı. Bir daha aradım, meşgule verdi. Eskiden olsa arar “Ne oldu, neden böyle yapıyorsun?” diye hem kendimi hem de onu yerdim.

■ Müzik olmasaydı ne iş yapardınız?

Zanaatkâr olurdum. Baba mesleğim kuyumculuk, herhalde o işi yapardım. Çok da başarılıydım ama istemedim. Babamla ayrıldığımız tek nokta bu.

■ Zor bir hastalık geçirdiniz, yaşadıklarınızdan sonra dostunuz kaldı mı?

Çok az! Menajerim Haluk Şentürk, tiyatrocu arkadaşım Recep… Ve çok görüşmesek de çocukluk arkadaşlarım… Hastalık sırasında kaybolanları hiç sorma. Ama arkadaş ne? Dost ne? Bunları iyi ayırt etmek lazım. 10-20 dostun olması zaten zor.