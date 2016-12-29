Emre Değirmencioğlu’ndan Günlük Ekonomi Yorumu

Bugün yılın son bülteni ile yatırımcılara veda etmek istiyorum.

Umarım 2017 çok daha iyi bir yıl olacak. Umudu kaybetmemek lazım. Demokrasi ve hukukun daha da güçlendiği, terörün her türlüsünün yok olduğu, mutlu, huzurlu, sağlıklı, aile muhabbetinin eksik olmadığı iyi bir yıl olması dileklerimle…

Son günlerde elimden geldiğince 2017 beklentilerine yer vermeye çalıştım. Yılın son bülteninde biraz da grafiksel anlatımla önde gelen pek çok finansal enstrümana teknik bir bakış açısı ile yaklaşmaya çalışacağım. 2017’nin ilk yarısı çok zorlu geçecek. 2017’de ön plana çıkması muhtemel Trump ve devamında FED’in daha sıkı para politikası, İngiltere’nin AB ile boşanma süreci, AB genelinde yapılacak seçimler ve güçlenen sağ görüş, Türkiye cephesinde jeopolitik (iç ve dış güvenlik endişeleri) ve siyasi ajanda takip edilmesi gereken en önemli satır başları olmaya aday gördüğümü yinelemek isterim. Kuvvetle muhtemel, Trump’ın seçim meydanlarında verdiği sözleri yerine getirmek için hızlı bir şekilde kolları sıvamasını bekliyorum. Enflasyon tehditinin ön plana çıkması ile birlikte bir ihtimal FED’den Mart ayında faiz artışı beklenebilir. İçerde ise, seneyi nerdeyse % 20’ye yakın değer kaybı ile tamamlayacak Türk Lirası’nın zayıf performansı kalabalık gündem sakinleşinceye kadar yani yılın ilk yarısında devam edebilir. Yılın ikinci yarısında ise, eğer politik normalleşme başlar devamında iç ve dış güvenlik tehditleri rahatlamaya doğru evrilirse, ya da daha yalın bir anlatımla, OHAL sürecinin kalkması ardından pek çok anormallik normalleşmeye başlarsa, o zaman TL’ye yönelik ilginin artmaya başlayacağını düşünüyoruz (kuvvetle muhtemel yılın ikinci yarısı). Öncesinde anlamlı bir düzeltme beklemiyorum.

Ø ABD’de tüketici güveni 2008 finansal kriz döneminden itibaren en yüksek seviyede açıklandı

Yeni Başkan Trump’ın, ABD’de açıklanan güçlü tüketici güven endeksi ardından (veri son 15 yılın en yüksek seviyesine işaret ediyor) twitter hesabı üzerinden kendi kendine teşekkür ettiğini görüyoruz. 2017 yılına Trump’ın damga vuracağı beklentisi hafife alınmamalı. ABD cephesinde yeniden güçlenen tüketim davranışı enflasyonist baskıya işaret edebilir. Ekonomik aktivite hareket kazanıyor. Endeksin 100 üzerinde yer alması (100 psikolojik eş,k) beklentilerin iyimser tarafta yer aldığına işaret ediyor.

Kaynak: Reuters

Ø ABD 10 yıllık devlet tahvili (yıllık grafik)

Trump etkisi ile 8 Kasım’dan bu yana sert bir yükseliş kaydeden küresel piyasaların barometresi konumunda risksiz faiz oranı olarak görülen ABD 10 yıllık devlet tahvil faizlerinin, 2017 yılında da yükselişini devam ettirme isteği içinde olacağını düşünüyoruz. Trump’ın başkan seçilmesi ardından % 1,7 seviyelerinden neredeyse 1 tam puan yükselişle % 2,7 seviyesine yükselen faizin, 2017 yılının ilk çeyreğinde biraz soluklanması ardından, Trump’ın izleyeceği ve ekonomiyi büyütmeye yönelik maliye politikası önderliğinde yeni adımlara paralel artacak enflasyon ve istihdam piyasası dinamikleriyle yıl genelinde yükseleceği ve % 3 patikasının üzerini deneyeceğini düşünüyorum.

Kaynak: Reuters

Ø ABD: Son 7 yılda kesintisiz yükselen ABD borsası Dow Jones’ta bu sene düzeltme bekliyoruz

ABD cephesinde, 2008 küresel kriz ardından ekonomik dar boğazın aşılması için piyasalara saçılan trilyonlarca dolar ve beraberinde hızla düşürülen faizler, bol likiditenin reel ekonomi yerine sermaye piyasalarına akmasına neden olmuştu. Söz konusu dönemde, ABD borsası Dow Jones sanayi endeksi % 200’den fazla değer kazanarak neredeyse 6,500 seviyesinden 20,000 seviyesine yükseldi. Kuvvetle muhtemel, Trump’ın yaratacağı ekonomik aktivite ve devamında enflasyon, şirket büyüme ve karlılıkları bir miktar daha borsa cephesinde yükseliş yaşanmasına neden olabilir. Ancak, kuvvetli dolar, bir noktada ABD’nin de işine gelmeyeceğinden ve devamında deniz aşırı ülkelerde faaliyet gösteren ABD şirketlerinin karlarının baskılayacağından, şirket karlılıklarında görülecek düşüş borsalarda da yönü aşağıya çekebilir. ABD borsaları için pahalı mı sorusuna tam olarak cevap veremiyorum ama düzeltme beklentimi koruyorum.

Kaynak: Reuters

Ø Altın: XAU/USD (aylık grafik)

Altın cephesinde teknik ve temel olarak düşüş isteği devam ediyor. Değeri dolar ile ölçülen kıymetli maden, doların yükselişi karşısında değer kaybetmeye devam ediyor. Kuvvetli bir ayı piyasasında olan altının ons bazında düşmeye devam edeceğini ve yılın illerlemesiyle, psikolojik 1,000 dolar seviyesinin altını göreceğini düşünüyoruz. 1,000 dolar seviyesinin altında kademeli olarak portföylere altın eklenebileceğini düşünüyorum.

Kaynak: Reuters

Ø Avrupa: EUR/USD (çeyreklik grafik)

Temel neden olarak, grafiğin alt parçasında net bir şekilde görülebileceği üzere, ABD – Avrupa faiz makasını ABD leyhine açılması ardından para şu anda rotasını ABD’ye yönlendirmeye devam ediyor. Kısa vadede, kuvvetle muhtemel, EUR/USD paritesinde yine yukarı doğru bir tepme hareketi görebileceğiz. Akabinde ise, EUR/USD cephesinde ilk etapta psikolojik 1, akabinde ise 0,95 veya 0,82 seviyelerine doğru bir sarkma görebileceğimizi düşünüyoruz. Böyle bir geçekleşmeyi EUR’da alım yönünde okuyacağız.

Kaynak: Reuters

Ø İngiltere: GBP/USD (3 aylık grafik) düşüş eğilimli seyrin devam etme ihtimalini göz ardı etmiyoruz

İngiltere ekonomisi yapısal anlamda güçlü olmasına rağmen, Brexit şokundan ötürü 2016 yılının ikinci yarısında kuvvetli bir şekilde baskı altında kaldı. Seneyi yaklaşık % 18 değer kaybı ile tamamlamaya çalışan Sterlin’in 2017 yılında da baskı altında kalmasını bekliyoruz. İç siyasi bir meseleye dönüşen Brexit konusu, tam olarak netleşmeden hamle yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Sterlin acele alınacak kadar ucuz olduğunu söylemek için halen erken olduğunu düşünüyorum. Sterlin alım yönünde kollanmalı ve tetikte beklenmelidir.

Kaynak: Reuters

Ø Avrupa / İngiltere: EUR/GBP (günlük grafik)

İki sorunlu ekonominin çarpışmasından, Sterlin’nin galip gelmesini bekliyorum. Teknik analizde çok rastlanan bir formasyon olan omuz baş omuz formasyonu, EUR/GBP paritesinde kendini gösteriyor. Özellikle sağ omuzun tamamlanması ardından, beklentimiz, mavi kesik çizgi ile görülen boyun çizgisinin aşağı yönlü geçilerek aşağıda 0,73 – 0,75 aralığına paritenin oturması yönünde. Formasyonun geçersiz kalması durumunda ise, yeniden 0,90’lı seviyeler hedeflenebilir.

Kaynak: Reuters

Ø Türkiye: USD/TL (haftalık grafik) yükseliş eğilimli seyir korunuyor

Dolar / Türk Lirası cephesinde, teknik resim, ana yönün halen daha yukarıya olduğuna işaret ediyor. Kuvvetle muhtemelen, yıl genelinde, köprü daha çok su kaldıracaktır. FED’in faiz politikasına paralel risk ve getiri denklemini bozmak istemeyecek olan TCMB’nin de faiz artışına çok arzu etmese de soyunacağını düşünüyoruz. Görev itibarı ile, ana hedefi fiyat istikrarını savunmak olan TCMB’nin, kurun enflasyon üzerinde doğuacağı etkileri gördükten sonra faiz artıracağı söylemi (proaktif olmak yerine reaktif tepki göstermesi), TCMB’nin piyasanın gerisinde kaldığı izlenimine sebebiyet vererek orta/uzun vadede kredibilite kaybına yol açabilir. Kısa vadede, referandum ve Başkanlık konusunun reform isteğini ister istemez ötelemesine paralel, tüm gözler, TCMB’nin para politikası duruşuna çevrilecektir. Dönem dönem, kur cephesinde, inişli çıkışlı seyirler görebileceğimizi göz ardı etmesek de, ana trendin dolar leyhine olduğu unutulmamalıdır. Yükselişin terse dönmesi için, mavi kesik çizginin alt taraftan kırılması gerekiyor (3,10 seviyesinin altına doğru bir hareket görmemiz gerekiyor).

Kaynak: Reuters

Ø İngiltere: GBP/TL (aylık grafik) yükseliş eğilimi 4,29 – 4,30 seviyelerinde sorgulanıyor

2016 yılını Brexit şoku ile tamamlamaya çalışan Sterlin cephesinde sancılı seyir henüz tamamlanmadı. Bir tarafta USD/TL , diğer tarafta GBP/USD. Bu iki para biriminin çarpılması ile bulunan GBP/TL kuru, her iki ülkenin atacağı adımlar ile yön bulacak. TL dolar karşısında bilinen nedenlerle değer kaybederken, Sterlin Brexit nedeniyle henüz yön bulamadı. Teknik bir bakış açısı ile 4,30 seviyesi kritik. Seviyenin tutması durumunda yukarı yönlü hareket tekrar başlayabilir (5’li seviyeler). Öte yandan, 4,30 seviyesinin düşmesi durumunda, GBP/TL kurunda düşüş yeniden başlayacaktır.

Kaynak: Reuters