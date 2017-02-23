Dünyanın “en cahil” ülkeleri belirlendi!

Ipsos Mori araştırma şirketi, Eylül ve Kasım ayları arasında dünya çapında 27 bin 250 kişiyle görüşerek, 2016 Cehalet Endeksi’ni yayınladı. Araştırmanın kendi çapındaki kriterlerine göre; Türkiye, en cahil ülkeler arasında 9’uncu sırada yer aldı.

Toplam 40 ülkeden ve her birinden 500 ila 100 arasında değişen sayıda insanla konuşuldu.

Mülakatlarda yaşları 16 ila 64 arasında değişen deneklere ülkesinin nüfusu, sağlık harcamaları, ev sahipliği ve Müslümanların nüfusa oranı gibi birtakım sorular yöneltildi.

İngiliz The Independent gazetesinin haberine göre; sonuçlar ise endeksteki sıralamayı belirledi.

Ülkelerin ekonomik durumlarının sonuçlar üzerinde tahmin edildiği kadar etkili olmadığı görüldü.

Örneğin; dünyanın en zengin ülkesi olan ABD, dünyanın ‘en cahil’ ülkeleri arasında yer aldı.

İşte ‘en cahil’den ‘daha az cahil’e ülkelerin sıralaması:

Hindistan

Çin

Tayvan

Güney Afrika

ABD

Brezilya

Tayland

Singapur

Türkiye

Endonezya

Meksika

Kanada

Karadağ

Rusya

Sırbistan

Filipinler

Hong Kong

İsrail

Danimarka

Arjantin

Fransa

Vietnam

Peru

İspanya

Şili

Macaristan

Japonya

Belçika

Polonya

Kolombiya

İsveç

Norveç

İtalya

Almanya

Avustralya

Malezya

Çek Cumhuriyeti

Güney Kore

İngiltere

Hollanda