Doludan zarar gören bölgeler ilan edildi

Genel Tarım Sigortası Fonu, doludan zarar gören Boğaziçi, Akova ve Yıldırım’lı patates üreticilerinden, 25 Ocak mesai bitimine kadar başvuru ve zarar değerlendirme formu doldurup Tarım Dairesi veya Genel Tarım Sigortası’na teslim etmesini istedi.

Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Fon Yönetim Kurulu 17 Ocak’ta yaptığı toplantıda Saptama ve Değerlendirme Komitesi raporu ışığında Kasım ve Aralık aylarında Boğaziçi, Akova ve Yıldırım köylerinde yağan dolu nedeniyle bu köyleri ‘doludan zarar gören bölge’ ilan etti.

Açıklamada, bu kapsamda 2016 Sonbahar Patates bitkilerinin zarar tespitlerinin yapılabilmesi için üreticilerin belirtilen süre içerisinde form doldurup ilgili daire ve fona teslim etmesi duyuruldu.