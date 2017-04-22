“Cumhurbaşkanına verdiğim sözü tuttum!”

Yaklaşık 6 ay önce Cumhurbaşkan Erdoğan’a “Evleneceğim” diye söz veren ünlü şarkıcı Alişan, sonunda aradığı aşkı buldu. Alişan özel hayatıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a verdiği ‘6 ay içinde evlenme’ sözünün süresi dolan Alişan, hayatında özel biri olduğunu açıkladı. “İnşallah mutlu sona ulaşırım” diyen ünlü türkücü, “Yıllardır düğünlerde taktığım altınları geri bekliyorum” dedi. Verdiği röportajda hayatında çok özel biri olduğunu da itiraf etti.

Alişan, bugünlerde hem ‘Uslu Dururum’ adlı yeni single’ının, hem de hayatında ilk kez tek başına eve çıkmanın heyecanını yaşıyor. 40 yaşına kadar ailesiyle yaşayan ünlü türkücü, “Dağınık bir adam olduğum için yalnız yaşamaya cesaret edemiyordum” dedi. Geçtiğimiz Ekim ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ‘6 ay içinde evlenme’ sözü veren Alişan, hayatında özel birisi olduğunu ilk kez açıkladı.

Alişan, kendi evine çıktıktan sonra bulaşık makinesini açmayı öğrendiğini söyledi.

Alişan’a, “Ece Erken ve Esra Erol’un sizi evlendireceği söyleniyor. Nedir bu işin aslı?” sorulunca, Alişan, “Ece’nin oğlunun doğum gününde gündeme gelen bir konuydu. Orada konuşuldu.Görüştüğüm biri var ama şu anda ismini söyleyemem. İlişkimiz çok güzel bir şekilde devam ediyor. Aynı şekilde giderse, en kısa zamanda mutluluğumu paylaşacağım inşallah.” dedi.

Alişan şöyle devam etti: Cumhurbaşkanımıza verdiğim sözün tarihi nisan ayında doluyordu. Evlenmesem de, verdiğim sözü tuttum ve birini buldum. Yarı yarıya sözümü tutmuş oldum. Cumhurbaşkanımız’ın düğünüme gelmesini çok isterim. En büyük hayalim bu. Kendisi bana söz vermişti; inşallah uygun olursa düğünüme gelecek. Bir de İbrahim Tatlıses’in düğünümde şarkı söylemesini hayal ediyorum çünkü kendisi benim idolüm.

“Sevgiliniz ünlü birisi mi?” sorusuna Alişan şöyle cevap verdi: Belki tanırsınız; herkes tanımıyordur ama tanıyanlar vardır. Biz birbirimizi yeni yeni tanıyoruz ve her şey çok güzel gidiyor. Bu evreyi geçersek, en çok istediğim şey evlenmek… Mutlu sona ulaşacağım inşallah.