Bulaşıkçılıktan Patronluğa Uzanan Yol: İşte Gambiyalı Ali Sonko’nun Başarı Hikâyesi

Noma’nın sahibi René Redzepi partide yaptığı konuşmada Ali Sonko için ‘‘Ali, Noma’nın ruhudur. 12 çocuğu hangi durumda olursa olsun, onun gibi her zaman neşeli, her zaman gülümseyen bir kişinin işletmemiz için ne kadar değerli olduğunu anlayabileceğinizi sanmıyorum. Bu arada benim babamın da adı Ali ve o da Danimarka’ya ilk geldiğinde bulaşıkçı olarak çalıştı’’ dedi.