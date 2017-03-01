01 Mart 2017

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Bulaşıkçılıktan Patronluğa Uzanan Yol: İşte Gambiyalı Ali Sonko’nun Başarı Hikâyesi

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Bulaşıkçılıktan Patronluğa Uzanan Yol: İşte Gambiyalı Ali Sonko’nun Başarı Hikâyesi
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Kopenhag kentindeki dünyanın en iyi restoranlarından biri olan, ünlü lüks Noma restoranında 13 yıldır bulaşıkçı olarak çalışan Gambiyalı Ali Sonko, restorana ortak yapıldığını hafta sonunda Noma’nın sahibi René Redzepi’nin çalışanları ve arkadaşları için düzenlediği partideki açıklaması ile öğrendi.

İşte her ne kadar genç görünse de 62 yaşında olan Ali Sonko’nun bulaşıkçılıktan patronluğa uzanan hikayesi…

13 yıldır Noma’da çalışan Ali, 62 yaşında Gambiyalı ve 12 çocuk babası

13 yıldır Noma'da çalışan Ali, 62 yaşında Gambiyalı ve 12 çocuk babası

Noma’nın yeni ortağı Ali Sonko, aslında Noma restoranı 2010 yılında ilk defa dünyanın en iyi restoranı seçildiği zaman dünyaca üne kavuşmuştu.

Noma’nın yeni ortağı Ali Sonko, aslında Noma restoranı 2010 yılında ilk defa dünyanın en iyi restoranı seçildiği zaman dünyaca üne kavuşmuştu.

Bir ödül töreni için Londra’ya gidecek 10 kişilik ekibin içinde bulunan Ali için Danimarka vatandaşı olmadığı akla gelmeyince, İngiltere vizesi için de başvurmamıştı.

Bir ödül töreni için Londra’ya gidecek 10 kişilik ekibin içinde bulunan Ali için Danimarka vatandaşı olmadığı akla gelmeyince, İngiltere vizesi için de başvurmamıştı.

Ali olmadan ödül törenine katılan ekip, ödülü almak için sahneye Ali’nin portresinin basılı olduğu tişörtleri giyerek çıkmışlardı.

Ali olmadan ödül törenine katılan ekip, ödülü almak için sahneye Ali’nin portresinin basılı olduğu tişörtleri giyerek çıkmışlardı.

Noma 2012 yılında üçüncü kez dünyanın en iyi restoranı seçildiğinde ise bu kez bulaşıkcı Ali Sonko, dünya basının önüne Noma adına resepsiyon konuşmasını yapmak üzere çıkmıştı.

Noma 2012 yılında üçüncü kez dünyanın en iyi restoranı seçildiğinde ise bu kez bulaşıkcı Ali Sonko, dünya basının önüne Noma adına resepsiyon konuşmasını yapmak üzere çıkmıştı.

Yıllardır çalıştığı şirkette ne kadar saygı duyulup sevildiği ortada olan Ali ayrıca restoranın neşe kaynağı

‘Ali, Noma’nın ruhudur’

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Rene Redzepi

@ReneRedzepiNoma

Ali takes down the sign

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Noma’nın sahibi René Redzepi partide yaptığı konuşmada Ali Sonko için ‘‘Ali, Noma’nın ruhudur. 12 çocuğu hangi durumda olursa olsun, onun gibi her zaman neşeli, her zaman gülümseyen bir kişinin işletmemiz için ne kadar değerli olduğunu anlayabileceğinizi sanmıyorum. Bu arada benim babamın da adı Ali ve o da Danimarka’ya ilk geldiğinde bulaşıkçı olarak çalıştı’’ dedi.

Ali Sonko: ‘Çok şaşırdım. Doğrusunu söylemek gerekirse şoka girdim. Tabii ki çok, çok mutluyum’

Ali Sonko: ‘Çok şaşırdım. Doğrusunu söylemek gerekirse şoka girdim. Tabii ki çok, çok mutluyum’

René Redzepi yeni ortaklarını işte böyle duyurdu 👇

Noma’nın sahibi René Redzepi Ali Sonko’nun yanısıra Noma’nın kuruluşundan beri işletmede çalışan servis şefi Lau Richter ile restoranın son sekiz yıldır müdürlüğünü yapan Avusturyalı James Spreadbury’nin de işletmeye ortak yapıldığını duyurdu.

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