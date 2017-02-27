Batı Afrika’da “Ateş Çemberi” güneş tutulması görüldü

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Zambiya’da yağmur nedeniyle net görülmeyen “Ateş Çemberi” güneş tutulması DRC’de yerel saatle 16.30’da başladı ve bir saat sürdü.

Zambiya Üniversitesi Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Gabriel Zulu, güneş tutulmasıyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Aslında güneş tutulmasını en iyi Zambiya semalarında görecektik ama buna yağmur engel oldu.” dedi.

DRC’nin Maniema eyaletinde görevli Meteorolog Aggrey Mumbire de güneş tutulmasını çıplak gözle takip etmenin tehlikeli olduğu konusunda insanları uyardıklarını söyledi.

DRC’de halk, güneş tutulmasını güneş ile ay arasındaki savaş olarak ifade ediyor.

Afrika kıtasında güneş tutulması en son eylül ayında Gabon’dan Madagaskar’a kadar görülmüştü.

Güneş tutulması, ayın gündüz güneşin önüne geçerek ışınları engellemesiyle oluşturduğu gölgenin dünyanın belirli bölgelerini kapatmasıyla oluşuyor.