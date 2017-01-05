05 Ocak 2017

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ABD’de flaş ‘başörtüsü’ ve ‘sakal’ kararı

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ABD’de flaş ‘başörtüsü’ ve ‘sakal’ kararı
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Detayları Kara Kuvvetleri Sekreteri Eric Fanning’nin Kongre’ye gönderdiği mektupta ortaya çıkan düzenlemeye göre, eskiden sekreter kararıyla izin verilen dini gerekçeli türban, başörtüsü takmak veya sakal bırakmak artık tugay komutanlıklarının kararına tabi olacak.

Düzenleme kapsamında tugay komutanları, “dini giyim talep edenin dini inancında samimi olmadığı veya somut bir tehlike bulunduğu kanaatine varmadığı sürece” izin vermek zorunda olacak.

Söz konusu düzenleme, kadınların saç şekli standartlarına da yenilikler getiriyor. Buna göre, Kara Kuvvetlerinde görevli kadın askerler düzgün ve uzunluğu makul ölçüde olmak koşuluyla saçlarına rasta, örgü ve dalga yaptırabilecek.

EN ÇOK SİHLER FAYDALANACAK

Düzenlemenin uzun yıllardır ABD ordusundaki Hindistan kökenli Sihlerin talepleri üzerine yapıldığı ancak ordudaki Müslüman ve Yahudileri de etkileyeceği belirtiliyor.

Hindistan kökenli dört ABD askeri, kendilerini dini vecibelerinden alıkoyduğu gerekçesiyle geçen sene Kara Kuvvetleri aleyhine dava açmıştı. Dava, Nisan 2016’da askerlerin lehine sonuçlanmıştı.

New York Polis Departmanı da geçen hafta Sih polislerin türban takmaları ve sakal bırakmalarına izin verileceğini duyurmuştu.

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Havadis Gazetesi

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