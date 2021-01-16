Ziyamet’te kamyon devrildi!

Ziyamet’te bugün saat 12:30 sıralarında korkutan bir kaza meydana geldi. Kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyon devrildi.
Bugün saat 09:40 sıralarında, Ziyamet’te Asma Bahçeler mevkiinde, Ahmet Solak (E-30), yönetimindeki MC 371 plakalı kamyon ile Ziyamet istikametinden Yeşilköy istikametine seyrettiği sırada kamyonun sağ arka lastiğinin patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkıp trafik levhasına çarptıktan sonra sol yan kısmı üzerine devrilmiştir. Kaza sonunu yaralanan olmadı.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.