Res-Bir: Üvey evlat değiliz

Kıbrıs Türk Restorancılar Birliği (Res-Bir) sert bir açıklama yaptı.

Kıbrıs Türk Restorancılar Birliği yayınladığı açıklamada yönetim kurulunun sivil itaatsizlik de dahil bir dizi eylem planı kararı aldığını açıkladı.

Açıklamanın tam metni şöyle:

“Pandemi nedeniyle aç-kapat / biraz aç-biraz kapat gibi her gün farklı farklı kararlar alan yöneticiler,hatta dün akşam karar bile alamayan yöneticiler bizleri tükenme noktasına getirmişlerdir. Bu sabah erken saatlerde toplanan Yönetim Kurulumuz, diğer paydaşlarla da durum değerlendirmesi yapıp, sivil itaatsizlik de dahil bir dizi eylem planı kararı almıştır. T

ek derdi sağlıklı ve kimseye avuç açmadan, gemilerini yüzdürmek olan üyelerimizin sabrı kalmadığı gibi ,ekonomik gücü de tükenmiş durumdadır. Ülkesinde 3. sınıf vatandaş gibi görülen üyelerimizin derdi, seçim değil geçimdir. ​Bu yönetim anlayışınızla ,seçimlerde de kendi kendinizi seçersiniz”