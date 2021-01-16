HP Lefkoşa İlçe Başkanı Manavoğlu oldu

Halkın Partisi, Lefkoşa kongresi yapıldı, partinin yeni ilçe başkanı Mehmet Manavoğlu oldu. HP Genel Başkanı Yenal Senin yaptığı konuşmada eski yönetime teşekkür etti, yeni yönetime ise başarılar diledi. Lefkoşa’nın “amiral ilçe” olduğunu söyleyen Senin, en fazla nüfusun olduğu yer olarak siyaseten önem taşıdığının altını çizdi. İstenilen başarıyı yakalamak için çok çalışılması gerektiğine vurgu yapan Yenal Senin, yarın yapılacak genel kongreyle birlikte yeni bir döneme girildiğini belirtti. Senin ayrıca yarınki kongre için gerekli tüm sağlık tedbirlerinin alındığını da sözlerine ekledi.

MANAVOĞLU: KİŞİSEL ÇIKARLAR İÇİN DEĞİL TOPLUMSAL KAZANIMLAR İÇİN MÜCADELE VERİLİYOR

Lefkoşa İlçe Başkanı Mehmet Manavoğlu, “Halkın Partisi gibi kurulduğu günden bu yana temiz siyaset anlayışını ilke edinmiş bir partide, böyle önemli bir görevi üstlenmek benim için onurdur” sözleriyle konuşmasına başladı. Önceki iki yönetimde de ilçede görev aldığını belirten Manavoğlu, partide görev alan her bireyin ailesinden zaman ayırarak, herhangi bir karşılık beklemeksizin tamamen ülke sevdasıyla çalıştığını söyledi. Kişisel çıkarlar için değil, toplumsal kazanımlar için mücadele verildiğine işaret eden Manavoğlu, “Bu görevin bir bayrak yarışı olduğu bilinciyle görev yaptığım süre içinde partimizi daha ileri taşıyabilmek için yönetim kurulumuz ile birlikte omuz omuza çalışacağız” dedi.