Bakanlar Kurulu toplanıyor

Başbakan Ersan Saner başkanlığında yapılacak toplantı, saat 15.00’de başlayacak.

Bakanlar Kurulu toplantısında Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı son kararlar değerlendirecek ve nihai karar verilecek.

Kararlar açıklanmadı

Dün akşam toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararların açıklanmaması nedeniyle vatandaşlar arasında ‘kapanıyoruz’ tartışmaları yaşanırken iki gündür süren belirsizlik kamuoyunda büyük huzursuzluk yaşanmasına neden oldu.