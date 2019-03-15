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Yüzleşme erken bitiyor

15 Mart 2019

Kanal D’nin büyük umutlarla yayına soktuğu dizisi “Yüzleşme”nin erken final yapacağı iddiası şok etkisi yarattı.

Başrollerinde Uğur Yücel, Hande Doğandemir, Engin Öztürk, Yiğit Kirazcı, Zeynep Eronat ve Yeşim Ceren Bozoğlu’nun oynadığı Yüzleşme reyting kurbanı oldu.

Yüzleşme Kanal D’nin son bombası olarak görülüyordu. Farklı senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosu ile rakiplerini sollaması neredeyse kesin gözüyle bakılan dizi daha ilk bölümden reytinglerde çok gerilerde kaldı. Dizinin final yapacağı iddiasına henüz yapımcıdan ya da kanaldan net bir açıklama gelmedi.

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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