EkonomiKıbrıs

A & S Saldam LTD’in güneş enerjisi tercihi Airkam Solar

15 Mart 2019
airkan-solar

A & S Saldam LTD. (Ahmet Saldam-Salih Saldam), Airkam Trading Ltd(Airkam Solar) firması ile güneş enerjisi sistemi kurdu

Solar Sistem pazarına hızlı ve güçlü bir şekilde giriş yapan ve kısa sürede sektörün önde gelen isimlerinden olmayı başaran Airkam Trading Ltd(Airkam Solar), Çevreci elektrik üretimi olan Güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren sistemi ile gelişen teknolojinin tüm imkânlarını kullanarak, Kıbrıs’ta Solar Sistemi yaygınlaştırmaya devam ediyor.

A & S Saldam LTD.’de ülkedeki birçok firma gibi, çevre dostu solar sisteme dahil oldu.

A & S Saldam LTD. (Ahmet Saldam-Salih Saldam), Airkam Trading Ltd(Airkam Solar) firması ile çevreci yaklaşım göstererek güneş enerjisi sistemi kurdu.

Airkam Trading Ltd(Airkam Solar) firması ile çalışan A & S Saldam LTD’in elektrik enerjisi ihtiyacı artık güneş enerjisinden sağlanıyor.

 

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