Orman Dairesi’nden münhal

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Orman Dairesi münhal açtı.

Orman Dairesi’nden açılan münhalde 26 kule gözcüsü, 20 ağır araç operatörü ve 79 yangın işçisi münhali açıldı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

26 Kule Gözcüsü ( Erkek )

20 Ağır Araç Operatörü ( Arazöz Şoförü) ( Erkek )

79 Yangın İşçisi ( Erkek )

Müraccatlar şahsen 18 Mart- 29 Mart 2019 tarihleri arasında Orman Dairesi Müdürlüğü, Orman Dairesi’ne bağlı Bölge Şeflikleri ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na yapılabilecektir.

Yangın Hazır Kuyvvet Ekipleri İçin Müracaat Belgeleri

GÖZCÜ-İŞÇİ :

Görev Tanımı: Ülke genelinde kurulu bulunan 14 yangın gözetleme kulesinde, 24 saat süreyle yangın gözcülüğü yapmak ve olası bir yangın durumunda söndürme ve soğutma çalışmalarında görev almak

Başvuruda istenilen belgeler:

1. Dilekçe

2. KKTC Kimlik Kartı Fotokopisi

3. Askerlik Terhis Belgesi Fotokopisi

4. Sağlık Raporu ( Raporda, orman yangınlarına müdahalede görev yapmasında herhangi bir sakınca olmadığına dair bir ibare olması gerekmektedir. )

• Toz, duman, toprak vb. karşı alerji durumu

• Astım hastası olup olmama durumu

• Kalp rahatsızlığı durumu

• Güneşe karşı herhangi bir cilt problemi veya alerji durumu

• Gözlerde görme problemi olup olmama durumu

5. Karakter Belgesi ( Polis Genel Müdürlüğü )

ŞOFÖR :

Görev Tanımı: Dozer, kamyon, arazöz ve tanker gibi ağır araçları kullanmak ve olası bir yangın durumunda söndürme ve soğutma çalışmalarında gerekmesi halinde görev almak

Başvuruda istenilen belgeler:

1. Dilekçe

2. KKTC Kimlik Kartı Fotokopisi

3. Askerlik Terhis Belgesi Fotokopisi

4. Sağlık Raporu ( Raporda, orman yangınlarına müdahalede görev yapmasında herhangi bir sakınca olmadığına dair bir ibare olması gerekmektedir. )

• Toz, toprak vb. karşı alerji durumu

• Astım hastası olup olmama durumu

• Kalp rahatsızlığı durumu

• Güneşe karşı herhangi bir cilt problemi veya alerji durumu

• Gözlerde görme problemi olup olmama durumu

5. Karakter Belgesi ( Polis Genel Müdürlüğü )

6. Ağır Vasıta Ehliyeti