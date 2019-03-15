Kıbrıs

Selden: Çocuklarınızın ne yiyip içtiklerini bilin

15 Mart 2019

Diyetisyen Övünç Selden Yakın Doğu Kolejinde çocuk beslenmesinde dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı.

Çocuklarda diyetin püf noktaları ile ilgili bilgiler veren Diyetisyen Övünç Selden, “Sağlıklı beslenmenin temelleri çocuklukta atılır.” dedi.
Yakındoğu İlkokulu 3A sınıfı öğrencilerini için beslenmenin temellerini anlatırken, çocukların sorularını yanıtladı. Ebeveyinler için de önerilerde bulunan Selden, çocuklarınıza sağlıklı bir gelecek hediye etmek istiyorsanız, onların ne yiyip içtiklerine en az karne notları ve okul başarıları kadar dikkat etmeniz gerektiğini söyledi. Selden, etkinliğe katılan bütün çocuklara katılım belgesi verilerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

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