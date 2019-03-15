EkonomiKıbrıs

Hellim sektörüne yeni soluk

15 Mart 2019
arden hellim

Bir asırdan uzun geçmişiyle ülkemiz ekonomisinin önde gelen kuruluşlarından olan Raşit Şirketler Grubu, Arun markasıyla katkı yapmakta olduğu gıda üretimine Arden Hellim markasıyla yeni bir ürün ekledi.

Arden Gıda Pazarlama Direktörü Ali Civisilli yaptığı yazılı açıklamada, üretimin ülkemiz ve gelecek kuşaklarımız için hayati önem taşıyan konulardan biri olduğunun altını çizdi.

Hellimde keçi ve koyun sütünün de kullanılmasının hellimi aslına döndürmek olduğu belirten Civisilli, bu tarz katma değer yaratan ürünlere tüm sektörlerimizin ihtiyacının olduğunu dile getirdi.

“Üretime geçtiğimiz iki ay gibi kısa bir sürede, ürünlere gösterilen yoğun ilgiden memnun olduk” diye konuşan Ali Civisilli, tüketicilere teşekkür ederek sahip oldukları 2000 başlık küçükbaş hayvan çiftliği ve modern tesiste, titizlenerek yürüttükleri üretim çalışmalarıyla halkımıza kaliteli hizmet vermeye devam edeceklerini belirterek sözlerini tamamladı.

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