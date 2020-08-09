Yüzerek geldiler, hırsızlık yaptılar

Girne’de meydana gelen “Geceleyin Ev Açma ve İkametgâhtan Sirkat” meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Sabir Abdullaev, Vlada Ungurean ve Kirill Basin dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis Memuru Adnan Kardeşler olayla ilgili bulguları aktardı.

İsimleri tespit edildi

Kardeşler huzurda bulunan 6 Ağustos 2020 tarihinde saat 06.20 raddelerinde Girne Marina’da konuşlanmışolan ve Barbaros Özkaptan’a ait ikametgâh olarak kullanılan Amerikan bandıralı motor yata konu marinanın güney kısmında bulunan Jasmine Court hotelin istikametinden yüzerek gelen zanlılar Sabir Abdullaev, VladaUngurean ve ismi tespit edildi

Soyup soğana çevirdiler

Şuan ranmakta olan 2 zanlı daha konu yatın kuzeye bakan ve kilitli durumda bulunan kabin giriş kapısını hasar vermeksizin açtıktan sonra yat içerisinden toplam değerleri 84,269 Türk Lirası olan iki adet 80’lik Pen marka alt kısımları parlak altın rengi makara kısmı bakır renk olan profesyonel balıkçı oltasını bir adet Gopro marka siyah renk su altı ve üstü kamerayı, bir adet Gopro marka 360 derece çekim yapan siyahrenkli su altı ve su üstü kamerasını ve aparatlarını yat içerisindebulunan yatak dolabında muhafaza edilen Omega Seemastermarka metalik renk kol saatini, beylerbeyi göbek Marka siyah renkli rakıyı ve 18 yıllık ChivasRegal marka viskiyi ve yine yatak dolabında muhafaza edilen 2320 dolar parayı aldıktan sonra yine yüzerek güney istikametinde bulunan Jasmine Courthotel kıyısına doğru ayrıldıklarının tespit edildiğini söyledi. Polis incelenen kamera görüntülerinde zanlı KirillBasin’inise kıyıda kalarak gözcülük yaptığı ve konu marinaya gitmediği tespitedilmiştir.

İtiraf ettiler

Polis memuru Adnan Kardeşler çevre kameralarında yapılan incelemede 5 şahısın elinde olta ve farklı malzemeler ile Jasmine Court isimli hotelin içerisinden çıktığı ve yine Girne’de bulunan Mustafa Mühürcü sokak boyunca ilerlediği tespit edilmiştir. Polis huzurda bulunan 3 zanlının tespit edilere tutuklandığını ve gönüllü ifade vererek suçlarını itiraf ettiklerini mahkemeye aktardı.

Soruşturma devam edecek

Polis zanlılar SabirAbdullaev, VladaUngurean’ın 8 Ağustos tarihinde kalmakta olduğu ikametgâhlarında mahkeme emri gereği yapılan aramada sirkat etmiş oldukları Gopro Fusion marka deniz altı kamerası ve yine Marina’da konuşlanmış olan ve mal sahibi henüz tespit edilmemiş olan başka bir tekneden sirkat etmiş oldukları bir adet Malibu marka balık oltası ve bir adet Bombay marka Gin tespit edilerek emare olarak alındığını mahkemeye aktardı. Polis zanlı KirillBasin’ini kametgahında yapılan aramada ise herhangi bir kanunsuz eşyaya rastlanmadığını belirtti. Polis meselenin tahkikatının devam ettiğini aranmakta olan şahıslar ve emareler olduğunu ayrıca alınan ifadelerin teyit ve tekzibinin yapılacağını belirterek ilk etapta zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.