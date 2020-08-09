Diğer SporlarSpor

Aquatlon yarışı Mert Türsoy’un

9 Ağustos 2020
Aquatlon Yarışması, Triatlon Federasyonu, Yeniboğaziçi Bedis Plajı, Ares Spor Kulübü, Aspava Spor Kulübü, Tüfekçi Spor Kulübü, Mert Türsoy

Triatlon Federasyonu tarafından organize edilen Aquatlon Yarışması Yeniboğaziçi Bedis Plajı’nda gerçekleşti. Toplam 38 sporcunun start altığı yarışmaya Ares Spor Kulübü, Aspava Spor Kulübü, Tüfekçi Spor Kulübü ve ferdi sporcular katıldı.

Aquatlon Yarışması, Triatlon Federasyonu, Yeniboğaziçi Bedis Plajı, Ares Spor Kulübü, Aspava Spor Kulübü, Tüfekçi Spor Kulübü, Mert TürsoyAquatlon Yarışması, Triatlon Federasyonu, Yeniboğaziçi Bedis Plajı, Ares Spor Kulübü, Aspava Spor Kulübü, Tüfekçi Spor Kulübü, Mert Türsoy Aquatlon Yarışması, Triatlon Federasyonu, Yeniboğaziçi Bedis Plajı, Ares Spor Kulübü, Aspava Spor Kulübü, Tüfekçi Spor Kulübü, Mert TürsoyAquatlon Yarışması, Triatlon Federasyonu, Yeniboğaziçi Bedis Plajı, Ares Spor Kulübü, Aspava Spor Kulübü, Tüfekçi Spor Kulübü, Mert Türsoy

2,5 kilometre koşup ardından 1 kilometre yüzen ve tekrardan 2,5 kilometre koşarak finişe ulaşan sporcuların en hızlısı Tüfekçi Spor Kulübü’nden Mert Türsoy oldu. Yarışı 35 dakika 14 saniyede bitiren Mert’i 16 saniye arkasından Ares Spor Kulübü’nden Buğra Korahan Takip etti ve Buğra 2’inci oldu.

Aquatlon Yarışması, Triatlon Federasyonu, Yeniboğaziçi Bedis Plajı, Ares Spor Kulübü, Aspava Spor Kulübü, Tüfekçi Spor Kulübü, Mert Türsoy

Üçüncülük mücadelesi adeta nefes kesti. Neredeyse fotofiniş yapan 3 sporcudan finişe en hızlı giren Aspava Spor Kulübü’nden Şevki Ahcıhoca oldu ve üçüncülüğü elde etti.

Aquatlon Yarışması, Triatlon Federasyonu, Yeniboğaziçi Bedis Plajı, Ares Spor Kulübü, Aspava Spor Kulübü, Tüfekçi Spor Kulübü, Mert Türsoy

Aspava’dan Ekrem Kaide ve Ares’den Hüseyin Arhan ise 1’er saniye farkla finişten depar atarak geçtiler.

Aquatlon Yarışması, Triatlon Federasyonu, Yeniboğaziçi Bedis Plajı, Ares Spor Kulübü, Aspava Spor Kulübü, Tüfekçi Spor Kulübü, Mert Türsoy

BedisAquatlon yarışında kadınlar genel klasmanda birinciliği ise Ares Spor Kulübü’nden Ayşa Küçükakça oldu. Yarışı 43 dakika 36 saniyede tamamlayan Ayşa’yı takım arkadaşı Emine Seil Demirkıran 46 dakika 6 saniye ile takip etti. Kadınlar üçüncüsü ise Tüfekçi Spor Kulübü’nden 48 dakika 43 saniye ile Mine Devrim oldu.

Aquatlon Yarışması, Triatlon Federasyonu, Yeniboğaziçi Bedis Plajı, Ares Spor Kulübü, Aspava Spor Kulübü, Tüfekçi Spor Kulübü, Mert Türsoy

SONUÇLAR ŞÖYLE

ERKEKLER GENEL KLASMAN

1.Mert Türsoy                                   Tüfekçi                 35:14.1

2.Buğra Korahan                               Ares                       35:30.0

3.Şevki Ahcıhoca                              Aspava                 37:12.3

4.Ekrem Kaide                                   Aspava                 37:14.5

5.Hüseyin Arhan                               Ares                       37:15.9

6.Berk Bağrıkara                               Aspava                 38:31.1

7.Yusufcan Şensoy                          Ares                       38:37.6

8.Mehmet Korkut                            Aspava                 38:57.5

9.İnsel Üstüner                                 Tüfekçi                 39:10.8

10.Tuğcan Özkızan                           Tüfekçi                 40:02.8

11.Ersun Hasan                                 Tüfekçi                 41:37.8

12.Ahmet Erden                               Ares                       42:10.6

13.Tuncay İbrahimzade                 Ferdi                      42:32.5

14.Hasan Sineli Eratlılar                  Aspava                 42:47.1

15.Görkem Güçver                          Ferdi                      43:10.5

16.Özgür Eroğlu                                Aspava                 43:23.5

17.Denis Ehru                                    Ferdi                      43:36.8

18.Sermet Buran                              Tüfekçi                 43:51.3

19.Yankı Karadağlı                            Aspava                 44:16.0

20.Gorkem Ozbilen                         Ferdi                      45:43.4

21.Ali Dükyancı                                  Tüfekçi                 47:14.6

22.Kerem Güneşer                          Tüfekçi                 47:32.9

23.Erkan Uyar                                    Ares                       47:49.5

24.Özgü Özyiğit                                 Tüfekçi                 48:02.1

25.Cemal Abohorlu                         Aspava                 50:01.2

26.Murat Mehrubeoğlu                    Aspava                 51:58.9

27.Ege Arda Akyürek                      Ares                       56:58.1

28.Doğuş Arman                               Tüfekçi                 57:44.7

29.Hüseyin Sayıl                                Ferdi                      59:38.7

30.Erhan Raif                                      Ferdi                      1:01:26.8

Aquatlon Yarışması, Triatlon Federasyonu, Yeniboğaziçi Bedis Plajı, Ares Spor Kulübü, Aspava Spor Kulübü, Tüfekçi Spor Kulübü, Mert Türsoy

Aquatlon Yarışması, Triatlon Federasyonu, Yeniboğaziçi Bedis Plajı, Ares Spor Kulübü, Aspava Spor Kulübü, Tüfekçi Spor Kulübü, Mert Türsoy

 

KADINLAR GENEL KLASMAN

1.Ayşa Küçükakça                            Ares                       43:36.8

2.Emine Sevil Demirkıran              Ares                       46:06.0

3.Mine Devrim                                  Tüfekçi                                 48:43.6

4.Kardelen Demirkıran                   Ares                       51:27.4

5.Pembe Abohorlu                          Aspava                 57:59.5

6.Püren Eda Gözer                          Ares                       58:51.4

7.Fiona Addington                           Ferdi                      1:01:30.8

8.Brigitte Marston                           Ferdi                      1:06:39.3

Aquatlon Yarışması, Triatlon Federasyonu, Yeniboğaziçi Bedis Plajı, Ares Spor Kulübü, Aspava Spor Kulübü, Tüfekçi Spor Kulübü, Mert Türsoy

Aquatlon Yarışması, Triatlon Federasyonu, Yeniboğaziçi Bedis Plajı, Ares Spor Kulübü, Aspava Spor Kulübü, Tüfekçi Spor Kulübü, Mert Türsoy

Aquatlon Yarışması, Triatlon Federasyonu, Yeniboğaziçi Bedis Plajı, Ares Spor Kulübü, Aspava Spor Kulübü, Tüfekçi Spor Kulübü, Mert Türsoy


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Türkiye Futbol Federasyonu harcama limitlerini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu harcama limitlerini açıkladı

4 Ağustos 2020
Photo of Lakers liderliği garantiledi

Lakers liderliği garantiledi

4 Ağustos 2020
Photo of Akıncı, Basketbol Federasyonu yeni yönetimini kabul etti

Akıncı, Basketbol Federasyonu yeni yönetimini kabul etti

4 Ağustos 2020
Photo of İngiltere’de kasten öksüren futbolcuya kart geliyor

İngiltere’de kasten öksüren futbolcuya kart geliyor

4 Ağustos 2020
Photo of Ahmet Sakallı: Hedefimize ulaştık

Ahmet Sakallı: Hedefimize ulaştık

3 Ağustos 2020
Photo of Dizdarlı: Çetinkaya ne yapmalı?

Dizdarlı: Çetinkaya ne yapmalı?

3 Ağustos 2020
Photo of “Hentbolda bu yıl lisans, vize, transfer ücreti alınmayacak”

“Hentbolda bu yıl lisans, vize, transfer ücreti alınmayacak”

2 Ağustos 2020
Photo of Trabzonspor yeni teknik direktörünü belirledi

Trabzonspor yeni teknik direktörünü belirledi

2 Ağustos 2020
Photo of FA Cup Arsenal’ın

FA Cup Arsenal’ın

1 Ağustos 2020
Photo of Mehmet Kaygısız yeniden Kaymaklı’da

Mehmet Kaygısız yeniden Kaymaklı’da

1 Ağustos 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı