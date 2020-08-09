Kıbrıs

Bengihan: Seçim istihdamları protesto edilecek

9 Ağustos 2020
Güven Bengihan, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Ulusal Birlik Partisi (UBP) - Halkın Partisi (HP) Hükümeti, Anayasa, UBP, HP, TL, döviz

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Ulusal Birlik Partisi (UBP) – Halkın Partisi (HP) Hükümeti’nin, “Cumhurbaşkanlığı seçimlerine günler kala devlet dairelerine ve kurumlara geçici işçi adı altında istihdam furyası başlattığını, bu istihdamların seçim yasaklarının başlayacağı güne kadar devam edeceğinin görülmekte olduğunu” kaydederek, “Sendikamız; seçim kazanmak uğruna Anayasa’nın eşitlik ilkesini hiçe sayan UBP ve HP’nin seçim istihdamlarını protesto etmek amacıyla yarın saat 11:00’de Başbakanlık önünde eylem ve basın açıklaması gerçekleştirecek” dedi.

KTAMS Başkanı Bengihan tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

“Ülkede Kovid-19 salgını nedeniyle sağlık alanında devam eden büyük belirsizliğe ve TL’nin döviz karşısında adeta erimesi ile ekonomide yaşanan çok büyük krize rağmen Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Halkın Partisi (HP) seçim derdine düşmüştür. UBP-HP Hükümeti, seçimlere günler kala devlet dairelerine ve kurumlara geçici işçi adı altında istihdam furyası başlatmıştır. Bu istihdamların seçim yasaklarının başlayacağı güne kadar devam edeceği görülmektedir. Anayasa’nın eşitlik ilkesini hiçe sayan bu adaletsizce ve partizanca istihdamlar, halkın iradesini satın almaya dönük çağdışı kalmış bir zihniyetin ürünüdür.

Sendikamız; seçim kazanmak uğruna Anayasa’nın eşitlik ilkesini hiçe sayan UBP ve HP’nin seçim istihdamlarını protesto etmek üzere yarın (10 Ağustos Pazartesi) saat 11:00’de Başbakanlık önünde eylem ve basın açıklaması gerçekleştirecek. Bu adaletsiz ve partizanca istihdamlara karşı olan tüm kesimleri yarın Başbakanlık önüne çağırıyoruz.”


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