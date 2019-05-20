KıbrısManşet

Yoldan çıkıp direğe çarpan araç bölgenin elektriğini kesti

20 Mayıs 2019
polis

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 14:45 sıralarında Lefkoşa’da Şht Hüseyin Ömer Sokak üzerinde Abdalla Yehia Abdalla Mohammad (E-51) yönetimindeki HS 460 plakalı araç ile batı istikametinden doğu istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan elektrik direğine ardından da 29 numaralı evin bahçe tellerine çarptı.

Olay sonrası elektrik direğinin kopması ve yüksek gerilim hattının ani kesilmesi sonucu 3 ayrı evde bulunan elektronik eşyalar zarar gördü.

Soruşturma devam ediyor.

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