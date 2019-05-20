UBP Genel Başkanı Tatar gelinen aşamayı değerlendirdi

Koalisyonu kurmaya yakın iki parti Ulusal Birlik Partisi ve Halkın Partisi kendi içlerinde değerlendirmelerini sürdürüyor.

Yarın HP’den bir heyetin Ulusal Birlik Partisini ziyaret etmesi planlanıyor.

Yarınki görüşmenin ardından ise her iki partinin Parti Meclisleri ortaya çıkan uzlaşıya onay verirse koalisyon konusunda son aşamaya geçilmiş olacak

Cumhurbaşkanı tarafından Hükümeti kurmakla görevlendirilen Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, Halkın Partisi ile ilkeler ve prensipler konularında büyük ölçüde uzlaşıya vardıklarını söyledi.

Hükümet kurma çalışmalarını değerlendiren Ersin Tatar, temel prensiplerde mesafe katedildiğini, kurum kuruluşların dağılımı konusunda ise çalışmaların sürdürdüğünü kaydetti.

Ersin Tatar, “Yarına kadar çalışmaların netlik kazanması lazım. Yarın Kudret Özersay Başkanlığında bir HP heyetinin bizi ziyaret etmesi söz konusu. Yarın yapılacak görüşmenin sonunda ortaya çıkan uzlaşı her iki partinin parti meclislerinden onay alması halinde daha ileri bir aşamaya geçilecek” diye konuştu.

Önlerinde CTP, HP koalisyonu veya erken seçime gitmek gibi üç seçenek olduğunu anımsatan Ersin Tatar kendilerinin HP ile koalisyonu öngördüklerini belirterek ülke koşulları da göz önünde tutularak süreci daha fazla uzatmak istemediklerini ifade etti.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar her iki partinin Milletvekili sayısına göre hakkaniyet çerçevesinde koalisyona gitmesi gerektiğini söyleyerek HP’nin şu anda elinde tuttuğu Bakanlıkları aynen sürdürmesini istediklerini anlattı.

Ersin Tatar, “Her iki parti gerek Kıbrıs gerekse ekonomik konularda çok da farklı bir düşünceye sahip değildir. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Bakanlıkların dağılımı 7’ye 3 şeklinde devam etmeli. İki parti de olmazsa olmazlarını ortaya koydu. 22 kurum kuruluşun dağılımı konusunda henüz bir sonuca varılmadı ama çözümlenmeyecek bir konu değildir. Büyük ölçüde ilkeler ve prensipler konusunda uzlaşı söz konusudur. “ dedi.