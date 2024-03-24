Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından YÖDAK başkanlığına Prof. Dr. Aykut Hocanın atandı. Hocanın’a görevi bu akşam tebliğ edildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Yükseköğrenim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) başkanlığına Prof. Dr. Aykut Hocanın atandığı belirtildi. Hocanın’a görevi bu akşam tebliğ edildi. Prof. Dr. Aykut Hocanın daha önce Doğu Akdeniz Üniversite’nde (DAÜ) rektörlük görevi yapıyordu.