YÖDAK başkanlığına Prof. Dr. Aykut Hocanın atandı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Mart 25, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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YÖDAK başkanlığına Prof. Dr. Aykut Hocanın atandı

Hakan Topaloğlu
Hakan Topaloğlu
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından YÖDAK başkanlığına Prof. Dr. Aykut Hocanın atandı. Hocanın’a görevi bu akşam tebliğ edildi.

 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Yükseköğrenim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK)  başkanlığına Prof. Dr. Aykut Hocanın atandığı belirtildi. Hocanın’a görevi bu akşam tebliğ edildi. Prof. Dr. Aykut Hocanın daha önce Doğu Akdeniz Üniversite’nde (DAÜ) rektörlük görevi yapıyordu.


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Tags:Akreditasyon ve Koordinasyon KuruluCumhurbaşkanı Ersin TatarDenetlemeProf. Dr. Aykut HocanınYÖDAK başkanlığıYükseköğrenim Planlama
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