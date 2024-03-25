KKTC Döviz Kurları: Sterlin haftaya 41.10 TL'den başladı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Mart 25, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
DövizEkonomiManşet

KKTC Döviz Kurları: Sterlin haftaya 41.10 TL’den başladı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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döviz kurları

KKTC serbest piyasada bugün dolar 32,55, euro 35,20, İngiliz sterlini ise 41,10 TL’den satılıyor.

KKTC serbest piyasada saat 08.10 itibarıyla 32,00 TL alış kurundan işlem gören ABD dolarının satış fiyatı 32,55 TL, euronun alış fiyatı 34,65 TL satışı ise 35,20 TL’den gerçekleşiyor.


İngiliz sterlini ise 40,36 TL’lik alış, 41,10 TL’lik satış kurundan işlem görüyor.

KKTC Güncel Kur Tabloları
KUR ALIŞ SATIŞ
 USD 3200000 32.5500
 EUR 34.6500 35.2000
 GBP 40.3600 41.1000
 AUD 19.1000 21.2000
Son Güncelleme
Son Okuma		 25-03-2024 08:04:58
25-03-2024 08:06:40
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Tags:Dövizkktcvsterlin
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